Kleven Verft sier opp alle ansatte

De 430 ansatte ved Kleven Verft i Ulsteinvik ble formelt sagt opp, tirsdag.

Bostyrer Bjørn Åge Hamre sier at Kleven fortsatt har en hovedplan om videre drift av verftet, som gikk konkurs forrige fredag.

Han understreker at det ikke er noen dramatikk i oppsigelsene.

– Dersom vi får nye eiere, vil mange ansatte få tilbud om ny jobb. Hvor mange det blir, vet vi ikke, sier han.

I januar det ble kjent at det kroatiske industrikonsernet DIV Group hadde inngått en avtale om å kjøpe verftet av Hurtigruten. Men nylig så kom det frem at tre långivere avsluttet avtalen med verftet og at selskapet var svært nær konkurs dersom man ikke fant en løsning.

På fredag kom det frem at bedriften hadde gått konkurs.

De siste årene har vært tøffe for Kleven Verft i Ulstein som i perioden 2015 til 2018 hadde et samlet underskudd før skatt på 1240 millioner kroner.