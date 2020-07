Superstjernen på plass i London for rettssak

Skuespiller Johnny Depp (57) ankom retten i London tirsdag, i saken mot The Sun-utgiver NGN.

Tirsdag møtte Johnny Depp (57) opp i London i forbindelse med rettssaken mot den britiske tabloidavisen The Sun.

Skuespilleren har saksøkt utgiveren av avisen, News Group Newspapers (NGN), og sjefsredaktør Dan Wootton etter at han ble omtalt som «wife beater», «konebanker» på norsk, i en artikkel i 2018.

Skuespiller Amber Heard ankommer retten i London tirsdag. Foto: Toby Melville/Reuters

Til stede under rettssaken, som ifølge The Guardian er ventet å vare i tre uker, er også Depps ekskone Amber Heard (34).

Blåmerker

I 2016 søkte hun om skilsmisse fra Depp, etter bare 15 måneder som mann og kone. Heard hevder at Depp da hadde mishandlet henne fysisk over lengre tid.

Den gang ankom skuespillerinnen retten med blåmerker i ansiktet, og det ble vist frem bilder av henne med skader i ansiktet.

The Sun-artikkelen som skuespilleren nå går til retten over, handler om Heards anklager mot eksmannen. Depp benekter at han noen sinne har vært voldelig mot ekskona.

Eksene vitner

Rettssaken skulle egentlig begynt i mars, men ble utsatt på grunn av koronaviruset. Blant annet ventes det at Depps tidligere partnere Vanessa Paradis og Winona Ryder skal vitne i rettssaken.

Både Paradis og Ryder har tidligere uttalt at han aldri var voldelig mot noen av dem, skriver Sky News.

I tillegg er det vitnet at Heard skal vitne, i tillegg til venner av henne som skal ha vært til stede da den angivelige mishandlingen fant sted.

En talsperson for Amber Heard sa i en uttalelse før rettssaken at skuespillerinnen aldri hadde bedt om at rettssaken skulle finne sted. Det skriver Sky News.