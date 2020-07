Mann med kniv jaget mann på Grønland i Oslo

Politiet har sendt to personer til arresten, etter at en mann med kniv jaget en annen mann på Grønland i Oslo.

Ingen ble fysisk skadet.

– Vi fikk inn flere meldinger rundt halv 12 om at en person bevæpnet med kniv jaget en annen mann rundt på Grønland, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Hekkelstrand forklarer at mannen som ble jaget er 36 år gammel, mens den mistenkte i saken er i 20-årene.

– Det er litt vanskelig å vite hva som har skjedd, ettersom vi fikk inn så mange meldinger. Men det er ingen tvil om at den ene personen følte seg truet.

Politiet opplyser videre om at begge personene ble sendt til arresten, den ene for ordensforstyrrelse, mens den andre er mistenkt for knivtrusler.