Erklærer «Norges farligste gjengmiljø» for oppløst - frykter at andre skal ta over

Grete Lien Metlid, som er sjef for de som etterforsker drap og organisert kriminalitet i Oslo, plukker opp en bunke med dommer fra pulten sin.

Den siste uken har hun rukket å lese to, men det gjenstår flere.

Flere av dommene dreier seg om sentrale skikkelser i Young Bloods. Nylig ble lederen, en 29-åring fra Holmlia, dømt til fengsel i syv år for medvirkning til drapsforsøk og kidnapping.

Politiet mener at han har ledet gjengen, som har stått bak alvorlige skyteepioder, kidnapping og narkotikakriminalitet.

– Vi har hatt en innsats over flere år. Nå definerer vi ikke Young Bloods som en gjeng. Vi mener at den er oppløst, og så registrerer vi at mange sentrale aktører nå soner i fengsel, sier Metlid.

Tilliten var tynnslitt

Særlig i 2018 var det urolig blant de kriminelle miljøene i hovedstaden. Allerede i april det året kunne Oslo-politiet knytte seks skyteepisoder til de kriminelle gjengmiljøene - blant dem Young Bloods.

Særlig på Holmlia førte dette til fortvilelse og frustrasjon blant beboerne. Det ble arrangert folkemøter og antivold-markeringer, og tilliten til politiet var tynnslitt.

En av de som stod i bresjen for at det måtte gjøres noe, var sogneprest Silje Kivle Andreassen.

– Det var et tidspunkt da jeg tenkte at det var utrygt for våre barn og ungdommer her, hvis det skulle være sånn, sier hun.

FOLKEMØTE: Sogneprest Silje Kivle Andreassen var en av de som mente at både politiet og kommunen måtte gjøre noe for å få bukt med de kriminelle gjengene i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Selv om hun nå er glad for at Young Bloods er borte, sier hun at det er vanskelig for henne å merke noen forskjell.

– Jeg vet jo ikke hvem disse folka i denne gjengen er, og merker ikke noen forskjell i mitt daglige liv, men vi må bare stole på at politiet gjør den jobben som de har sagt at de skal gjøre, sier Andreassen.

Tilbake på politihuset er Metlid spent på veien videre. For med et uromoment borte, oppstår det fort et annet.

– Mens noen miljøer blir mer fragmenterte, oppstår det nye miljøer og konflikter, sier polititoppen.

Jager Satudarah

Metlid sier at politiet er oppmerksomme på at det murrer i enkelte ungdomsmiljøer. I tillegg jobber den litt spesielle MC-klubben Satudarah for å få fotfeste i Oslo.

Gjengen er ifølge politiet ikke veldig opptatt motorsykler, men heller om å rekruttere ungdom inn i alvorlig kriminalitet.

– Vi er kjent med at de mener å ha etablert seg. Vi driver nå en innsats sammen med flere politidistrikter mot dette miljøet, sier Metlid.

Nylig ble den antatte presidenten i Satudarah MC Oslo pågrepet, siktet og varetektsfengslet. Han er anklaget for en voldsepisode på Nedre Romerike. Politiet har også beslaglagt president-vesten hans.

– Bare de siste ukene er flere personer som vi mener er knyttet til Satudarahs etablering på Østlandet enten i varetekt eller overført til soning. Vi mener å ha redusert dette miljøet kraftig, sier Metlid.

Trenger attraktive tilbud

Sogneprest Silje Andreassen er redd for at flere ungdommer på Holmlia skal ende opp i en kriminell løpebane.

– Det handler om fristelsen til å få lettjente penger. Vi er en bydel med høy barnefattigdom, og det er mange familier som bor trangt og som mangler penger, sier hun.

For å unngå at ungdom på Holmlia skal rekrutteres inn i kriminalitet, mener hun at man må tilby attraktive alternativer til de som er i faresonen.

– Dette må vi ta ekstremt seriøst, fordi det er klart det er fristende å tjene penger lett når du ikke har god tilgang til det, sier Andreassen.

Andreassen er klar på at hun synes Holmlia er et flott sted, og at hun trives her med familien sin. Hun synes det er vanskelig å si så mye om de kriminelle gjengene og hva som murrer i deres underverden.

– Den forebyggende virksomheten er også helt avhengig av at politiet gjør det de sier at de gjør. Det er vanskelig for oss vanlige folk å si noe om dette, fordi vi ser jo ikke alt av hva som skjer, sier hun.

Spent på sommeren

Politisjefen sier at koronakrisen har gjort politiet bekymret for flere ting, blant annet at unge og sårbare personer ville bli rekruttert inn i kriminelle miljøer.

En prioritert oppgave for politiet å etterforske og følge opp også mindre voldslovbrudd fordi de, ifølge Metlid, lett kan utvikle seg til mer alvorlige voldsspiraler som kan få mer dramatiske konsekvenser.

Før sommeren er Oslo-politiet spent. De tror den kan komme til å by på utfordringer.

– Ja, vi er litt bekymret. Det kommer til å være mange mennesker i byen. De mer etablerte kriminelle har ofte dratt utenlands på sommeren. På grunn av restriksjonene vil mange kanskje være i Oslo. Da er det vår jobb å være tett på og å forsøke å være i forkant, slik at vi unngår at hendelser oppstår, sier Metlid.