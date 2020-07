William (3) falt i synkehull: – Aldri sett dette nede i fjæra

Geologene har vært på stedet der William (3) falt i et synkehull. Nå skal de jobbe for å gjøre badestranda trygg igjen.

TV 2 har tidligere fortalt om Hanne Cathrine Bergersen og sønnen William (3), som fikk seg en skremmende opplevelse da de var ute og gikk i vannkanten på Holsand ved Skogn i Levanger.

De skulle bruke ettermiddagen på å fange kravver på stranda, men plutselig forsvant William ned i et synkehull. Moren var heldigvis like i nærheten, og fikk grepet tak i ham.

– Jeg griper tak i gutten og drar ham opp, og da har han leire opp til brystkassa, sier moren, som frykter det kunne gått mye verre dersom hun ikke hadde vært i umiddelbar nærhet.

Kvikkleire

Tirsdag morgen undersøkte en geolog stranda på Skogn.

Geotekniker Torbjørn Sellæg hos Sweco inspiserte synkehullene på stranden.

– Det vi har her er en lomme av kvikkleire. Det er uvanlig å finne dette helt nede i fjæresteinen, det har jeg aldri sett før. For å lage kvikkleire må saltet vaskes ut av hvert lag i leira, og det skjer ofte ikke så nær vannkanten, sier han.

Det som har skjedd på Skogn er at grunnvann har kommet nedenfra, og vasket ut salten av grunnen.

– Det er vanskelig å si hvor dypt det er, men jeg har nådd ned med spettet mitt på 1,5 meter. Det er klart det er dramatisk når et barn havner i det. Det som også er skummelt, er at jo mer man rører rundt i det, jo mer flytende blir det, sier han.

GEOTEKNIKER: Torbjørn Sellæg hos Sweco. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Nå jobber han med teknisk etat i Levanger kommune for å sikre området.

– Det er en form for erosjonssikring som må til. Vi må legge på grov sand og grus, og sørge for at det ikke blir mer erosjon. Vi må låse inn kvikkleira, sier han.

Han forteller at trøndelag er et av områdene i verden med mest kvikkleire.

Badestrand

Den aktuelle stranden er nå sperret av, men teknisk etat i kommunen har god tro på at den snart vil være åpnet igjen.

– Jeg er veldig glad for at det gikk bra med gutten som datt oppi. Og så må vi bare forsøke å sikre så godt som mulig, så dette igjen kan bli badestrand, sier Espen Lyngsundet, ingenør ved teknisk enhet i Levanger kommune.

Han sier deler av stranden vil være stengt en stund framover.

– Området blir trygt om vi får stabilisert det i samråd med geoingeniøren, så da kan hele stranden åpne, sier han.

Advarer

Bergersen tok kontakt med teknisk etat i kommunen etter den skremmende opplevelsen på stranden.

SKREMT: Hanne Cathrine Bergersen og sønnen William Leander etter den dramatiske hendelsen på stranda. Foto: Jan Arne Austad/ TV 2

Nå ønsker hun å advare andre.

– Dette har jeg jo ikke opplevd før, og det er jo ikke noe man hører om ofte her i området. Det setter en liten støkk i en, sier hun, og oppfordrer folk til å følge godt med på barna når de er ute på stranden.