– Han er en begavet spiller. Det er ubegripelig at han ikke kler en rolle der

Bodø/Glimt-spiller Sondre Brunstad Fet (23), som er på utlån fra tabelljumbo Aalesund, høster ros for sine prestasjoner for serielederen.

Før sesongen gikk 23 år gamle Sondre Brunstad Fet på lån fra Aalesund til Bodø/Glimt. Sykkylvingen har i løpet av ett år gått fra å være inn og ut av laget på Aalesund, til å bli en nøkkelspiller for serieleder Bodø/Glimt.

Sunnmøringene ligger på sisteplass med kun tre poeng etter seks kamper spilt.

Bodø/Glimt står derimot med full pott – og topper tabellen med 18 poeng – Brunstad Fet har spilt samtlige kamper og levert solide prestasjoner.

– Jeg er overhodet ikke overrasket. Her har Bodø/Glimt gjort en god signering. Jeg synes at han kler Bodø/Glimt godt og har gode ferdigheter, sier Eurosports Eliteserie-ekspert Joacim Jonsson til TV 2.

Passer bedre i Glimt

Serielederen har feid all motstand av banen så langt denne sesongen. Brunstad Fet har vært en viktig bidragsyter i sin indreløperrolle og har i tillegg notert seg for én scoring.

– Akkurat nå har jeg det veldig fint. Jeg har kommet til en fin klubb med en veldig bra spillergruppe. I tillegg har jeg fått masse tillit, sier Brunstad Fet til TV 2.

Jonsson mener nordlendingene har hentet akkurat det de trenger.

– De (Bodø/Glimt journ.anm) vet hvilken fotball de spiller, hvilket system de har og hvilke typer de trenger. Det er rett og slett en god systemhenting av Bodø/Glimt. Han er en begavet spiller som har bra driv med ballen, sier Jonsson.

– Jeg får brukt ferdighetene mine på en annen måte, for vi spiller en annen type fotball som passer min spillestil bedre enn i Aalesund, sier Brunstad Fet.

Sportslig leder i Bodø/Glimt Aasmund Bjørkan er strålende fornøyd med sykkylvingens prestasjoner – og tror han hadde godt av et klubbytte.

– Sondre har uttalt at han trengte en liten restart og nye impulser. Han har vært i systemet i samme klubb over lengre tid og har kanskje gått seg litt fast. Da kan det være godt å komme inn i et nytt miljø og bli sett på med nye øyne, sier Bjørkan til TV 2.

Han får støtte av av sportslig leder i Aalesund – Bjørn Erik Melland.

– Det satt langt inne å slippe Sondre noe sted, for han er en god spiller og et flott menneske. Det å bytte miljø kan være lurt for å ta det neste steget. Han kjenner på en tillit i Bodø/Glimt hvor det er nye folk og et nytt miljø – dette er ting som kan ta ham til et høyere nivå. Han har vært her lenge og spilt mye, men har aldri kjent på å få hundre prosent tillit. Han fikk heller aldri spille så mye i favorittposisjonen sin som indreløper, sier Melland til TV 2.

– Går ikke an å arrestere Aalesund

Joacim Jonsson mener noe av grunnen til at ting har klaffet bedre for Brunstad Fet i gul trøye, kontra oransje, er posisjonen han har blitt tildelt.

– De spilte 3-5-2-formasjon i Aalesund forrige sesong, og han ble benyttet lite som indreløper. Jeg mener det er den rollen som kler ham best. Men det går ikke an å arrestere Aalesund for at de lot ham gå. De vant Obos-ligaen og tok poengrekord. Dårligere har det gått med dem i år, sier Jonsson

– Burde Aalesund beholdt ham?

Sondre Brunstad Fet har startet samtlige kamper for Bodø/Glimt denne sesongen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– De har gjort en vurdering. De har nok tenkt at han ikke hever laget, hvis ikke hadde de nok ikke sluppet ham. Men jeg synes det er ubegripelig at han ikke kler en rolle der. Men noen ganger er det slik at man gjør gode og dårlige vurderinger, fullfører Jonsson.

Sportslig leder i Aalesund sier de hadde sine grunner til å sende 23-åringen på utlån.

– I situasjonen følte vi at det var riktig. Vi hadde behov for å få på plass en spiss. Utlånet av Sondre åpnet for at vi kunne hente Sigurd Haugen. Vi hadde litt mangel på spissplass da, sier Melland.

Bodø/Glimt ønsker ikke å uttale seg om lånet kan bli gjort om til en permanent overgang.

Håper han kommer tilbake som en bedre spiller

Brunstad Fet forlenget kontrakten sin med Aalesund i fjor.

– Hva som skjer videre får vi bare ta når den tid kommer, men han har prestert bra for oss som indreløper, sier Aasmund Bjørkan.

Melland er derimot klar på at 23-åringen skal returnere til Aalesund en dag, selv om Bodø/Glimt har opsjon på kjøp.

– Vi har veldig tro på ham. Utlånet til Glimt gjør at han kan forbedre sitt potensial, og vi håper han skal komme tilbake som en enda bedre spiller enn da han forlot oss. Om det blir senere får tiden vise, uttaler Melland.

– Jeg tar det litt som det kommer, sier Brunstad Fet.