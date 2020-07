Trekker seg etter film-refs

X-men-stjernen Halle Berry er i hardt vær etter at hun under et Instagram Live-intervju brettet ut om planene sine for et potensielt framtidig filmprosjekt, i følge Daily Mail.

Der avslørte skuespilleren at hun blir vurdert til å spille rollen som transkjønnet mann i en ny film.

«Rollen er en karakter hvor kvinnen er en transkjønnet karakter; en kvinne i overgang til å bli en mann. Hun er en karakter i et prosjekt jeg elsker som jeg kanskje skal gjøre» sier 53-åringen om den kommende filmen.

Feil kjønnsformulering

I etterkant har Hollywood-stjernen fått mange negative tilbakemeldinger på sosiale medier.

Filmen om den transkjønnede mannen kaller Halle Berry en «kvinnelig historie». Hvorpå hun også nevner at det vil kreve at hun klipper av seg alt håret. Det får hun tommelen ned for.

«Det er definitivt IKKE en kvinnelig historie, det er en historie om en mann. Og hvorfor er det ytre aspektet et fokus for henne? », tweetet aktivist Serena Dianari, som antydet at å være transkjønnet er mer enn bare en hårklipp.

Trekker seg

Nå trekker skuespilleren seg fra rollen, og kommer ikke til å spille rollen som transkjønnet mann i den kommende filmen.

Mandag kveld tok Berry til Twitter og ba om unnskyldning for sine uttalelser og innrømmer at hun ikke burde ha vurdert rollen i utgangspunktet.

«Det transkjønnede samfunnet burde unektelig ha muligheten til å fortelle sine egne historier», skriver hun og fortsetter:

LEGGER SEG FLAT: Skuespilleren brukte sosiale medier til å unnskylde seg ovenfor det transkjønnede samfunnet. Foto: Skjermdump Twitter @halleberry

«Jeg er takknemlig for veiledningen og den kritiske debatten de siste dagene, og jeg vil fortsette å lytte, utdanne og lære av denne feilen».

Berrys uttalelse kommer to år etter at Scarlett Johansson trakk seg fra transrolle etter kritikk. Superstjernen ble sterkt kritisert da det ble klart at hun skulle spille transseksuell mann i filmen «Rub & Tug» i 2018.