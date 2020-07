Turistbesøket har stupt dramatisk – likevel gjør regjeringen storkutt

Køen utenfor Fløibanen i Bergen denne solfylte torsdagen er ikke i nærheten av det en av Norges mest populære turistattraksjoner normalt registrerer på denne tiden av året.

– I mai lå vi på 10 prosent av normal trafikk og juni på 20 prosent. Så nå håper jeg at regjeringen tar til vettet og åpner opp for turister fra land som har en situasjon lik vår egen, sier Anita Nybø, administrerende direktør i Fløibanen AS.

I morgen skal regjeringen informere om hvilke land Norge nå vil åpne grensene for fra 15. juli. Hele turistnæringen sitter derfor med nervene i høyspenn og håper at landet nå åpnes for tyskere og andre europeiske turister.

GLISSENT PÅ TOPPEN: Det er i dag i all hovedsak norske turister på Fløien, men fra 15. juli kan utenlandske turister igjen bli i flertall håper Anita Nybø, adm.dir. i Fløibanen AS.. Foto: TV 2

– Skal reiselivet overleve er det ikke mulig å kun leve på nordmenn, vi må ha europeiske turister inn fastslår Nybø.

Mens turistene denne solfylte torsdagen beveger seg spente mot toppen av Fløibanen, er store deler av turistnæringen på vei mot bunnen.

Prekært

– Det er prekært at regjeringen nå åpner for både tyske turister og turister fra andre europeiske land som har den samme smittesituasjonen som i Norge, sier Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge AS.

DANSKEBÅTEN: Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge AS, stråler av glede når han ser turistene stige av "Danskebåten" i Bergen. Foto: TV 2

Sommerturistene på Vestlandet la i fjor igjen 6 milliarder kroner. Men 3,4 milliarder kom fra utenlandske turister.

Utenlandske turister bruker i snitt 1.240 kroner døgnet, mens nordmenn er mer måteholden med et snittbudsjett på 990 kroner døgnet.

Det kommer til å bli en svært dårlig turistsesong frykter Rolland, men tror at utenlandske turister som velger Norge, kan begrense de negative konsekvensene.

Men han er oppgitt fordi Norge nå kutter i sin internasjonale markedsføring. Visit Norway, som er en del av Innovasjon Norge, har redusert kraftig i markedsføringen av Norge mot utlandet, og det i en tid hvor det kan bli et bikkjeslagsmål om internasjonale turister.

Superdramatisk kutt

– Visit Norway som markedsfører Norge internasjonalt, har hatt et dramatisk kutt slik at de ikke har tilstrekkelig med midler til å gå ut i markedet for å hjelpe oss å hente inn gjester, sier

Visit Norway har fått et kutt på på 53 millioner kroner i inneværende år.

Samtidig så forteller Rolland at andre konkurrerende land girer opp innsatsen for å hente turister.

– Det er et vanvittig drawback. Derfor har et samlet norsk reiseliv har utfordret regjeringen på å reversere det og komme med tilleggspenger til markedsføring, men så langt uten å lykkes.

Rolland påpeker at næringen selv har ikke penger til å drive internasjonal profilering, og er derfor prisgitt statlig finansiering.

KRITISK TIL KUTT: Rolland ber regjeringen nå øke satstingen på å markedsføre Norge i utlandet. – Kampen om turistene kommer til å bli knallhard. Foto: TV 2

– Dette er superdramatisk for reiselivet. Norsk reiseliv er avhengig av å få internasjonale gjester, sier Rolland og mener at titusenvis av arbeidsplasser står i fare.

Vurderer behovet

I statsbudsjettet for 2020 kuttet Nærings- og fiskeridepartementet dramatisk i midlene til VisitNorway med ca 53 MNOK, fra 232 MNOK til 178 MNOK.

– Når en da får Covid-19, hvorfor endrer man da ikke på dette og sørger for at man enten ikke foretar kutt, evt. heller øker midlene pga. den ekstraordinære situasjonen?

– Når vi vet mer om hvordan sommersesongen går og hvilken respons vi får på den gradvise gjenåpningen av landet, vil vi vurdere behov for flere tiltak for reiselivsnæringen, sier statssekretær Grunde Almeland (V).

Sitter på gjerdet

Inntil videre sitter altså regjeringen på gjerde og avventer situasjonen.

– På grunn av korona-situasjonen gjorde vi en tilpasning i reiselivsoppdraget til Innovasjon Norge i april, slik at de også kunne drive markedsføringen mot norske turister.

Almeland opplyser at 8. juli ble en ordning som gir 250 millioner kroner til omstilling i reiselivsvirksomheter som er hardt rammet av koronakrisen, godkjent og klar for bruk.

– Der kan reiselivsaktører søke om penger for å omstille seg den nye hverdagen, eller for å tilpasse seg smitteverntiltakene som er satt i verk. Dette gjelder også markedsføringsprosjekter. Vi tror dette bidrar til at flere overlever krisen.