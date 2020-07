Startdato klar for Zuccarello – enighet om tariffavtale i NHL

Spillerforeningen og ligaledelsen i NHL er enige om en ny tariffavtale og de neste stegene i smittevernprotokollen. 1. august blir det kamp for Mats Zuccarello.

Tirsdag bekreftet NHL at alt er klart for implementering av fase tre og fire i virusprotokollen. Den førstnevnte fasen innebærer at spillerne får returnere til full trening 13. juli, før de begynner på fase fire, nemlig oppstart av sesongen.

Ligaledelsen og spillerforeningen er også enige om en fireårig forlengelse av ligaens tariffavtale, som nå varer ut 2025/26-sesongen.

26. juli ankommer lagene storbyene Toronto og Edmonton. Der skal det som blir et utvidet NHL-sluttspill gjennomføres, fra og med 1. august.

I fase fire vil lagene bli plassert i såkalte «sikre soner». De omfatter hoteller, restauranter, treningslokaler og arenaene der kampene vil bli spilt. Alle som befinner seg i en «sikker sone» vil bli virustestet daglig. Det vil også bli foretatt sjekk av spillernes kroppstemperatur og mulige symptomer.

De sju dårligste lagene i NHL er ikke med til sluttspillet i Toronto og Edmonton, men de øvrige 24 lagene, inkludert Mats Zuccarellos arbeidsgiver Minnesota Wild, er kvalifisert.