Aldri har BMW laget noe råere – nå har vi testet

Helt siden BMW startet å lage "racerbiler" for vanlige folk, har de overgått seg selv. Den aller første M3 var skjellsettende rask, i sin tid. Etter det har de bare gitt mer og mer gass.

Det hele nådde et V8-brølende klimaks med helt nye M8 Competition. Den råeste og raskeste M-modellen som noensinne er produsert.

Oppskriften er egentlig ganske lik nye M5 Competition. Men her er det altså Coupe-karosseri og kortere akselavstand. Lavere vekt gjør også at den kan skryte av å være raskere enn M5. Og for den del det meste annet, du måtte møte på din vei.

8-serie gjorde comeback i modellutvalget til BMW for noen år siden. Etter et langt opphold. Men nå er den tilbake som merkets ubestridte flaggskip.

I fjor kjørte vi M850i xDrive Cabriolet. En aldeles nydelig bil – med 530 hk, hentet fra samme 4,4-liter som står i M8 Competition.

Sistnevnte har knappe 100 hk mer, litt mer visuelt M-stasj og mulighet for å kjøre med ren bakhjulsdrift. Den største forskjellen er prisen. Rundt 360.000 kroner ekstra, må du ut med, for M Competition-utgaven.

Men når prisene ligger på like under og like over 2 millioner kroner, er kanskje ikke det så ille? For det er jo noe spesielt med en fullblods M bil, er det ikke det, da?

Vi tok med oss BMW M8 Competition på tur til et sted som den kanskje egentlig ikke hører hjemme ... Her er vi på plass i Arendal! Hver sommer samles en rekke innflytelsesrike folk fra fjern og nær her, for å snakke om miljø. Kanskje like greit at årets samling er Covid-19-avlyst, så vi kan driste oss ned med BMW M8 Competition.

Lite imponerende

Akkurat det er noe av det vi ønsker å få svar på, når vi plukker opp nøklene til M8 Competition. Apropos nøkkel. Akkurat der, får du i alle fall ikke en spesielt eksklusiv følelse. Den er akkurat som de fleste andre BMW-nøkler. Ganske kjedelig.

Når du setter deg inn, får du heller ingen store overraskelser. Mye av interiøret kunne like godt vært hentet fra den langt mer folkelige 3-serien.

Når du trykker på startknappen, vekkes V8-eren til liv med et bjeff. Gromlyden er i alle fall på plass. Men forbannet være EU-direktivene som har lagt bånd på utviklingen av eksosanlegg og motorlyd. For den høres fortsatt litt "nedtonet" ut. Faktisk liker vi bedre lyden i M850i – som er dypere og grovere, og til og med byr på litt smell og knatring.

Signalgul folie gjør ikke akkurat at BMWs nyeste råskinn blir noe mindre oppsiktsvekkende i trafikken.

Vekker løven

OK. Så førsteinntrykket sender deg kanskje ikke inn i "løp og kjøp"-modus. La oss spole fram litt.

Vi har tilbakelagt transportetappen ut fra Fornebu, motorveien med rushtrafikk til Drammen – og er nå på Sylling. Veien derifra til Vikersund er pittoresk og en fin til å kjenne litt på kjøreegenskaper.

M8-en har vært som en doven løve i dyreparken hele veien fram til nå. Joda, den har snerret litt for de besøkende, av og til. Men klørne ligger godt gjemt.

Men nå er veiene åpne, tørre og innbydende. En liten advarsel koster vi imidlertid på oss: Selve dekket på denne veien kan være lumsk. Plutselig er det sprekker eller til dels store hull, eller rester av telehiv.

Det som er fint, er at det er masse deilige svinger, lite trafikk og flott utsikt.

Og nå har blikket til den dovne løven skjerpet seg, klørne er ute og musklene står i spenn!

M8 Competition er BMWs raskeste M-modell. Norske veier er ikke et optimalt sted å teste hva denne bilen er god for.

Idiotisk rask

M8-en biter skikkelig ifra seg. Vi er nå på akkurat de samme veiene som vi testet M850i xDrive cabriolet i fjor sommer. Den gangen var jeg relativt euforisk over de 530 hk-ene vi hadde til rådighet. Nå har jeg altså 625 hk – og et dreiemoment på 750 Nm! Og det merkes at vi har mer krefter å rutte med.

Girskiftet kommer først nord for 7.000 omdreininger – men du har full trøkk alt fra under 2.000. Så du trenger ikke å jage, med mindre du er i rampehumør.

M8 Competition er faktisk et halvt sekund raskere enn M850i xDrive på 0-100 km/t-sprinten. 3,2 sekunder er alt den trenger. Det er idiotisk raskt!

For mye av det gode?

De brutale kreftene blir faktisk i overkant. Du har rett og slett ikke sjans til å få brukt dem på norske veier. Særlig ikke når testbilen er foliert i knallgul, som gjør at en UP-bil plassert på andre siden av Sognefjellet får ferten av deg før du rekker å si "her er førerkort og vognkort. Takk for meg".

I svingene langs Tyrifjordens bredder ligger den imidlertid limt til veien. Det er mye gummi rundt de 20" felgene – men det er bare i bredden. Og de sørger for imponerende grep. Firehjulsstyring får du faktisk ikke. I motsetning til i M850i xDrive. Akkurat det synes vi er litt rart.

Men den klamrer seg fast i veien, likevel – godt hjulpet av firehjulsdrift, differensial-sperrer og noen enorme bremser. Sistnevnte er av den keramiske sorten, og kan sende tennene flyvende ut av munnen ved hard oppbremsing.

Men igjen, hva de faktisk har å by på, må du på bane for å finne ut av. Hører dere, BMW? Jeg stiller altså gladelig opp til testkjøring på bane ...

Førsteinntrykket er kanskje at interiøret er litt vel likt det du finner i billigere BMW-modeller. Men når du har sittet her en stund, og begynner å merke deg hvor godt sammenskrudd alt er, og hvor mye skinn og karbon som er brukt, da skjønner du at dette er toppklasse. Infotainmentsystemet er blant de beste i bransjen, selv om (og kanskje fordi) det har en del fysiske knapper.

Viktige snarveier

Men selv på norske landeveier, rekker du å skjønne at denne bilen er ekstremt kapabel. Akkurat slik en BMW M-bil skal være. Bare at denne er mer seriøst moro, enn de mindre M-modellene. Den er ikke så leken, bare ekstremt effektiv og brutal.

Du kan justere oppsettet i hue, ryggen og ræva, alt fra gir, styring, understell, ESP, bremser og firehjulsdrift.

Derfor er det viktig å vite om snarveiene: De to røde knappene på rattet – der du kan lagre dine favoritt-oppsett – og M-knappen ved siden av girspaken. Sånn slipper du å gå deg vill i all verdens justeringer.

M-knappen har tre valg. Det råeste er Track. Velger du det, forsvinner de elektroniske støttekrykkene (ESP) og du får kun bakhjulsdrift. Da slår også den store skjermen på dashbordet seg av. Alt fokus på vei og instrumentene. Skal du aktivere Track-modus, må du holde knappen inne lenge. Og BMW sier klart ifra at dette kun er for banebruk.

Akkurat det kan være verdt å ta med seg, egentlig. For vi snakker om en tung bil til over 2 millioner kroner, med over 600 hk og bakhjulsdrift. En sladd kan gå fra kul til kostbar og ekstremt pinlig – eller enda verre – på 0,0.

Så vær forsiktig, folkens!

M Mode er knappen du henter fram råskapen fra. Set up gjør at du kan forville deg inn i alle de tekniske innstillingene – mens eksosanlegget bare skal stå på "aktivt". Hele tiden. Ferdig snakka.

Malplassert – eller?

Vi tar den selvsagt med på en litt lengre tur, også. Arendal har jo i følge enkelt blitt Sørlandets nye hovedstad. Den idylliske byen er blant annet kjent for Arendalsuka. Da kommer folk fra fjern og nær for å snakke om grønne verdier, klima og kutting av utslipp.

Heldigvis avvikles ikke dette møtet under vårt besøk. I tilfelle ville vi nok blitt kjeppjaget og satt i gapestokken. For M8 Competition mestrer mye, men akkurat utslipp og miljø, er ikke det dens sterke side.

Vi ankommer Arendal - en sørlandsperle av en by.

La oss like godt tilstå, mens vi er her: CO2-utslipp målt etter WLTP: 252 g/km. NOx-utslipp målt etter WLT 13,2 mg/km. Forbruk 1,11 l/mil.

Dette er tall som kunne fått de fremmøtte på Arendalsuka i lynsjestemning!

Men relativt sett, er det faktisk imponerende bra tall. M6, som ble produsert fra 2005-2009, hadde for eksempel CO2-utslipp på 357 g/km og et forbruk på 1,5 l/mil. Og disse tallene var målt etter NEDC-metoden, som vi i dag vet gir tall som er langt under det som faktisk er realiteten.

Så kanskje kan M8 Competition være en verdig bil i Arendal, likevel. Som et bevis på at det går framover, også med entusiastbilene.

Joda, selvsagt får du en god porsjon stemningsbelysning i en M8 Competition.

GT-bil-nytelse

Uansett, det viktige her er turen. På de nye motorveiene, med opptil 110 km/t fartsgrense, er M8-en et ypperlig sted å befinne seg. Dette er uten tvil en komfortabel og luksuriøs cruiser, en GT-bil, om du vil det. Time etter time er null stress.

Vi sier luksuriøs, selv om førsteinntrykket av interiøret kanskje ikke er det beste. Og noe av grunnen til at vi likevel mener det er luksus, er at nettopp interiøret vokser på oss. OK, så skiller det seg ikke mye fra en 3-serie eller 5-serie. Men det er bare så fordømt bra! Setene er blant de beste du får tak i, infotainmentsystemet helt ypperlig – og du merker virkelig at BMW har lagt vekt på kvalitetsfølelse. Ingenting du ser på eller tar i, føles billig. Lekkert mønster i skinnet i dørene og setene, kontrastsømmer og bakgrunnsbelyste høyttalere til Bower & Wilkins-anlegget er også på plass.

Disse baksetene er ikke veldig lette å bruke. Velg Gran Coupe (firedørsutgaven) hvis du skal ha med deg noen ...

Egentlig er det dette den duger best til, om du ikke har tilgang på en racerbane, der du kan herje fritt. På langtur har du overflod av krefter, høy komfort og sitter som støpt. Bagasjeplassen er det heller ikke noe å si på.

Det skal sies at baksetene rett og slett er en vits. Det finnes lekebiler med mer plass. I teorien får du plass til noen små der. Men ikke forvent deg noen takknemlige blikk når du kikker i speilet og får øyekontakt med de der bak.

Gult er faktisk kult

Etter mange timer bak rattet i pøsende regnvær, får vi også testet litt forbruk. Og vi kan fortelle at hvis du kjører rolig og fint på motorveien i tre timer, ender forbruket på like under literen. Det må være godkjent!

Når du først må stoppe for å fylle drivstoff, kan vi love deg at du får prate med folk. For denne er det mange som vil kikke nærmere på.

Og selv om vi føler oss som en rullende blink for UP med den gule folien BMW har lagt på bilen, må vi innrømme at den kler fargen. Og du kjøper vel uansett ikke en M8 for å gjemme deg bort?

En annen fordel er at du ALLTID finner bilen på parkeringsplassen.

BMW M8 Competition er et formidabelt beist av en bil. En sjef blant sjefer.

Konklusjon

Etter en uke bak rattet i M8 Competition prøver jeg å gå tilbake til spørsmålet i starten: Er den verdt de ekstra pengene? Svaret for min del må bli nei.

Jeg er fortsatt veldig svak for M850i xDrive – og da særlig cabrioleten. Coupeen er kanskje marginalt hvassere enn den åpne. Men du skal være god for å merke forskjellen, og kanskje helst kjøre på bane.

Og det er poenget her: Er du hard core, og liker å ta bilen på bane og skal ha fullverdig M-bil uansett, er M8 Competition valget for deg. Men ta gjerne cabrioleten om du vil ha egobil, så får du mer følelse med omgivelsene. Eller Gran Coupe om du trenger litt mer plass og praktiske egenskaper. Sistnevnte er minst like lekker som coupeen, akkurat like rask, koster omtrent det samme – og er mye mer praktisk.

Men er du ute etter rein moro og råskap, kan vi komme med et tips som sparer deg for én million kroner: Gå for M2 Competition. Det glade vannvidd av en bil – som går det meste annet en god gang på moroskalaen! Vi kjørte den tilfeldigvis uken etter M8, og kan ikke huske sist vi hadde det så moro bak rattet ...

BMW M8 COMPETITION Motor: 4,4-liter V8 bensin Effekt: 625 hk / 750 Nm 0-100 km/t: 3,2 sek. Toppfart: 250 km/t (sperret) Bagasjerom: 420 liter Vekt: 1.885 kg Lengde x bredde x høyde: 486 x 190 x 136 cm Pris: Fra 2,1 mill. kroner Pris testbil: 2,3 mill. kroner

Inge modellbetegnelse på hekken. Men kjenner vil merke seg de stående refleksene i bakfangeren, fire enderør, leppen på bakluka og diffusoren. M8 Competition gjør ingen forsøk på å skjule hva slags redskap den er ...

