Fotball-legendene slår ring om Filip (8) etter farens død

Reidar Lindqvist (40) omkom i en tragisk drukningsulykke fredag 26. juni. 40-åringen var bosatt i Færder, men var opprinnelig fra Råel i Tønsberg.

Han var en kjent person gjennom mange år som aktiv spiller på en rekke fotballag i Vestfold. Dagbladet kåret han blant annet til tidenes målscorer i Norge i de lavere divisjoner.

Lindqvist hadde en brennende fotballinteresse både på og utenfor banen. Han var blodfan av fotballaget AC Milan, en interesse han delte med sin gode venn Morten Bredesen Føske (37).

– Reidar var et fotballhue uten like, rett og slett et skikkelig leksikon. Han var Milan-fan, og den klubben betydde alt for han. Nå er mange i miljøet helt knust over det som har skjedd, og det er helt forferdelig at vi ikke skal få se han igjen, sier han.

Etter kameratens bortgang tok Føske i bruk sitt store nettverk i den italienske byen, og fikk videresendt en melding til flere tidligere stjernespillere.

– Jeg ønsket å gjøre noe for han fra de største idolene han hadde, sier Føske.

Nå har to tidligere spillere fra den italienske toppklubben sendt personlige kondolanser til Lindqvist sin åtte år gamle sønn. Ifølge Føske er det flere på vei.

Saken ble først omtalt av Tønsberg Blad.

VENNER: Morten Bredesen Føske (t.v.) og Reidar Lindqvist (t.h.) sammen med tidligere Roma-spiller Daniele De Rossi. Foto: Privat

Fra det største idolet

Den tidligere storscoreren Filippo «Pippo» Inzaghi var et av Lindqvist største idoler, og sønnen hans Filip er oppkalt etter han.

Nå har Milan-spilleren sendt en personlig hilsen til Anette K. Haldorsen, som er Lindqvists tidligere samboer og mamma til Filip.

– Hei Anette! En stor klem til deg og den lille. Jeg håper at jeg en dag snart kan få bli kjent med dere. Vær sterk. Stor klem, sier «Pippo» i videoen.

For Anette og Filip var dette en utrolig gest i en vanskelig tid.

– Det er utrolig hyggelig for oss å få en sånn hilsen. Også er det selvfølgelig ekstra stas når det er fotballidolet og opphavet til navnet til Filip som sender videoen, sier Anette til TV 2.

I tillegg har Anette og Filip en 14 år gammel katt som de har navngitt «Pippo».

Sender en klem

Gennaro Gattuso, som også er en tidligere AC Milan-legende, ville også vise sin medfølelse med familien.

– Hei, Filip. Jeg hørte hva som har skjedd med din far. Jeg vet at han var Milan-tilhenger akkurat som du. Jeg sender en stor klem, sier han i videoen.

Gattuso jobber nå som trener for SSC Napoli, og sier at han håper at han og Filip kan møtes igjen.

– Jeg håper vi treffes igjen, og kan gi hverandre en klem. Du er min gjest her når du vil. Jeg sender et stort kyss. Vær sterk, sier han videre.

Takker for støtte

Filip har i tillegg fått en egen spesialdesignet drakt med nummer 10 og «Lindqvist» på ryggen, som er signert flere av spillerne. Vedlagt pakken var det også en hilsen til familien fra klubben.

Mamma Anette forteller at det har vært veldig stas for familien å få videoene.

FIKK DRAKT: Filip har fått egen drakt av klubben. Foto: Privat

– Tusen takk for all støtte, meldinger, telefoner og varme ord i det som har vært en tøff og uvirkelig tid. Venner i både Norge og Italia stiller opp, og vi føler oss privilegerte som har så mange fine mennesker i livet, skriver hun i en melding på Facebook.

– En fantastisk spiller

Reidar Lindqvist og kameraten Morten Bredesen Føske fant vennskapet som motstandere på fotballbanen.

– Reidar var en fantastisk spiller. Hver gang vi møtte laget han spilte for handlet det alltid om å få han av banen. Da var mye gjort, forteller Føske og fortsetter:

– Jeg tror faktisk aldri jeg har sett Reidar sint, bortsett fra på banen. Der var han en hissigpropp, akkurat som meg, sier han.

Sammen startet vennene den italienskinspirerte fotballskolen Italent, som dro på en rekke turer til Italia.

Samme uke som den tragiske ulykken, arrangerte vennene også en fotballskole for 100 barn i Horten.

– Reidar hadde ansvaret for alt som hadde med sport, øvelser og treninger å gjøre. Han var utrolig flink. Etter vi var ferdig med fotballskolen på fredag, ga vi hverandre en klem, også skjedde det forferdelige på kvelden, minnes Føske.

KONTAKTNETT: Her er Morten Bredesen Føske (t.v.) og Reidar Lindqvist (t.h.) avbildet sammen med den italienske spilleren Mario Rui. Vennene hadde opparbeidet seg et stort kontaktnett i Italia. Foto: Privat

For å kunne minnes

I tillegg til fotballkarrieren, jobbet Reidar Lindqvist også mange år i journalistikken. Frem til 2014 var han sportssjef i Tønsbergs Blad, skriver avisen. Etter det har han jobbet som både lærer og journalist, blant annet i TB og i Østlands-Posten i Larvik.

MINNESTUND: Invitasjon til minnestund for Reidar Lindqvist. Foto: Privat

Føske sier at han alltid vil huske kompisen som en utrolig kunnskapsrik mann, som tok ansvar og som var snill tvers igjennom.

– Han var så livsglad og det var mange som så opp til han, sier Føske.

Han forteller at han tror videoene ville betydd utrolig mye for Lindqvist.

– Jeg vet at Reidar ville elsket det. I tillegg er det moro for sønnen Filip. Jeg håper at det gjør at han husker at faren hans har betydd så mye for mange og at han var en utrolig bra person, sier Føske.

Torsdag 9. juli blir det arrangert en minnestund for Reidar Lindqvist. Alle som planlegger å delta bes om å melde seg på i forkant av hensyn til smittevern.