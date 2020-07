Supertalentet gruste Warholms rekord: Derfor velger han en annen vei

Markus Rooth (18) har allerede rukket å gruse rekorden til forbildet, men tror veien videre blir annerledes for han enn for Karsten Warholm.

8238 poeng er 18 år gamle Markus Rooths personlige rekord i tikamp.

Det er ikke bare personlig rekord, det er også den høyeste poengsummen en norsk junior har fått noen sinne – og ikke minst den nest beste poengsummen i verden for en junior gjennom tidene. Bare slått av Niklas Kaul, mannen som vant VM i fjor.

– Det var dødskult. Spesielt da det gikk så bra som det gjorde, sier Rooth til TV 2 om sitt livs tikampkonkurranse.

Blant samtlige utøvere som Tjalve-utøveren nå har passert på juniorstatistikken, finner vi også Karsten Warholm. Den tidligere tikjemperen som nå er verdensmester på 400 meter hekk. Da Warholm var like gammel som Rooth satset også han for fullt på tikamp. Til sammenlikning hadde han 7764 poeng som beste notering den gang.

– Jeg synes jo det er ganske kult da. Han er jo et stort forbilde på stort sett alle måter egentlig, så det å ha gått mer enn han, det er kult det da. Veldig, sier Rooth med et smil.

Ulike styrker

Rooth og Warholm er to forskjellige typer mangekampsutøvere. Der Warholm var suveren på de kortere løpsøvelsene og lengde som tikjemper, men svak i kasteøvelsene, er Rooth jevnere.

– På samme alder kaster du 20 meter lengre med spyd enn han gjorde i junior-EM som 18-åring. Hva tenker du om det?

– Men han løper ganske mye fortere enn meg på 100 meter og 400 meter! Men det er jo det som er min fordel i mangekamp – jeg er ikke noe «Karsten-Warholm-ekstrem» på 100 meter, lengde og 400 meter, men jeg er «Markus-Rooth-god», alright i stort sett alle øvelser, sier Oslo-gutten.

Det er også hovedgrunnen til at Tjavle-utøveren ikke har noen plan om å gjøre som Warholm og bytte fra tikamp til en enkelt øvelse.

ALLSIDIG: Markus Rooth satser på tikamp hvor man konkurrerer om å få best poengsum gjennom ti øvelser. Øvelsene er 100 meter, lengdehopp, kulestøt, høydehopp, 400 meter, 110 meter hekk, diskoskast, stavsprang, spydkast og 1500 meter. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Jeg er jo ikke ekstrem i én øvelse. Hadde jeg vært det så hadde det vært kult å drive med én øvelse, men for min del så er mangekamp det morsomste.

Men selv om Tjavle-utøveren ikke er «Karsten-Warholm-ekstrem» på noen øvelser, har han en fordel ved å ikke ha noen av øvelsene som en utpreget akilleshæl.

– Det er noen av øvelsene i friidrett som er veldig forutbestemt om du kan bli god i det eller ikke, det er kanskje galt å si, men sånn som med spydkast – enten så kan du det eller så kan du det ikke. Det er ganske stor forskjell på de som kan det og de som er helt håpløse. Karsten var jo ikke helt håpløs, men han var heller ikke en av de bedre spydkasterne. Jeg har alltid vært alright til å kaste, sier Rooth.

– Mitt potensiale er i mangekamp

18-åringen forteller at han liker å trene allsidig og at han trives godt med å trene som en mangekjemper. Samtidig tror han at det er den lureste veien å gå om han skal nå sitt fulle potensiale som friidrettsutøver.

– Jeg har lyst til å bli så god som mulig uansett øvelse og da tror jeg mitt potensiale er i mangekamp og ikke på noen enkeltøvelse, foreløpig i hvert fall. Jeg vet jo ikke om det ennå, jeg har ikke prøvd å spesialisere meg i noe annet, men det ser ikke ut som at jeg kommer til å bli noen verdensmester på 400 meter. Foreløpig i hvert fall, sier han.

Rooth mener at det er flere måter å bli en god mangekjemper på.

– Du har de som kommer inn ved å være ekstremt hurtige eller spenstige, som Karsten eller Ashton Eaton som er tidligere verdensrekordholder for eksempel. Så har du de jevne mangekjemperne som Kévin Mayer som har verdensrekorden nå, som er et av mine største forbilder. Han er jevn i stort sett alle øvelser og har ingen dårlige øvelser, forteller 18-åringen.

– Jeg tenker at om du er jevnt god i alt, så er det enklere å hente litt poeng i hver øvelse og bygge videre på det. Det er en stor fordel for min del i hvert fall.

GODT FORBEREDT: – Fordelen som mangekjemper er at jeg prøver å trene på det jeg konkurrerer i, så jeg er vant til å trene i veldig mange timer, bruker lang tid på det jeg gjør og gjør mye. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Mer å hente

Selv etter en enorm prestasjon på Bislett, har 18-åringen et par øvelser han skulle ønske hadde gått bedre.

– Når du gjør ti øvelser er det vanskelig at alt går på skinner. Denne gangen gikk det på skinner fram til den sjette øvelsen, så bommet jeg litt i både diskos og stav, som er litt kjipt. Alle kan jo regne etterpå om hvordan det ville blitt om jeg ikke hadde bomma, men samtidig så gikk det såpass bra at jeg ikke kan klage heller da. Det var kult, sier han.

Rooth kommer stadig nærmere de aller beste, men selv fokuserer han mest på personlig utvikling.

– Det er veldig mye tilfeldigheter innenfor friidretten, men om jeg fortsetter å ha den gradvise framgangen som jeg har hatt hele tiden, som jeg håper den gjør, så kan det bli alright til slutt.

Jeg er ikke helt fan av å si «jeg har lyst til å bli verdensmester», men jeg tenker at om jeg blir så god som jeg har mulighet til å bli så er det bra nok for min del.

– Andre beste juniorpoengsum i verden, er vel en ganske bra start på det?

– Ja, det er innafor i hvert fall, jeg kan ikke klage da. Jeg har gått bedre enn mange andre som har gått høye poengsummer som senior som junior i hvert fall, så får vi se om min framgang er like bra som deres var i årene etter man er ferdig som junior.





Mister junior-VM

HAR HOPPET BEDRE FØR: – Mangekampresultatet jeg hadde nå er nok litt bak det jeg har hatt tidligere i stav, så der har jeg nok mest å gå på umiddelbart om jeg får det til å stemme sånn som det burde gjøre. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Som i alle andre idretter, er det mange friidrettsstevner som har blitt avlyst eller skjøvet lenger fram i tid på grunn av koronapandemien. Rooths neste store mål var egentlig junior-VM i Nairobi, men siden mesterskapet har blitt flyttet til 2021, mister 18-åringen muligheten til å delta.

– For min del blir ikke det noe av neste år siden jeg er siste års junior.

Konkurransen på Bislett ble dermed sesongens nye mål.

– Da det var ferdig ble det litt sånn «hæ, hva gjør vi nå?», men nå ble det heldigvis en mangekamp på Fagernes om noen uker som blir kult. Det gleder jeg meg til, forteller Tjavle-utøveren.

Hele familien Rooth er en del av friidrettsmiljøet. Alle de tre søsknene konkurrerer og faren er 18-åringens hovedtrener.

– Jeg er veldig heldig som har et veldig bra støtteapparat rundt meg som hjelper meg å planlegge og strukturere hverdagen sånn at det går opp. Jeg har jo en far som også er min hovedtrener, som er veldig flink og dedikert og setter opp program og bruker mye tid på det, sier han.

Vil studere juss

Tikjemperen er akkurat ferdig med videregående og trodde et mer krevende siste halvår på skolen ville gi utslag på idrettsresultatene.

– Jeg trodde det skulle resultere i at jeg ikke kom til å få like stor framgang i idretten, men det viste seg at det ikke hadde så mye å si kanskje, så kanskje jeg burde gå på skole neste år også, funderer han og smiler.

– Hva er planene for det kommende året?

GODT STØTTEAPPARAT: – For min del er reisen ganske billig med tanke på planleggingen, jeg gjør stort sett bare sett som står på planene og er med i diskusjonen der vi kommer fram til hva som er lurt. Foto: Ellen Kessel / TV 2

BESTE ØVELSE: – Stav er nok per dags dato min beste øvelse i forhold til andre mangekjempere. I forhold til spesialister så er det også kanskje stav. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Jeg er litt usikker foreløpig. Fra jeg var liten har jeg hatt lyst til å dra til USA og gå på skole. Jeg vet om mange som har gjort det og er veldig fornøyd med det. Samtidig så vet jeg at det opplegget jeg har her hjemme, med de trenerne jeg har, og å kunne bo hjemme hvor ting blir lagt til rette for min del – du er ikke en del av en større gruppe hvor du ikke nødvendigvis er hovedfokuset. Jeg er vant til at det er jeg og de to andre i gruppa som er fokuset på trening. Det blir ikke USA nå med det første.

Selv om karrieren er langt fra over, vet friidrettstalentet allerede hva han vil gjøre når han en gang legger opp.

– Jeg har lyst til å studere juss, men jeg begynner ikke på det med en gang. Jeg tror det er en litt tung utdannelse å ta når du fortsatt bruker så mye tid på idretten. Jeg tenker at dette året enten blir et friår, eller at jeg tar opp noen fag for å ha noe å gjøre, sier Rooth.

Jeg tror ikke helt at jeg passer den stilen med å bare ligge på sofaen og trene. Jeg har litt for mye energi til det.

BLIR I NORGE: Rooth har lenge drømt om å studere i USA, men har lagt de planene på is. Foto: Ellen Kessel / TV 2