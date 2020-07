Det så tungt ut for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i begynnelsen av desember. Etter 2-2 hjemme mot Aston Villa lå klubben på 9. plass, hele 22 poeng bak Liverpool.

Presset på nordmannen var stort før hjemmekampen mot Tottenham. To scoringer av Marcus Rashford og tre poeng skaffet Solskjær et lite pusterom. Siden den kampen er det kun Liverpool som har tatt flere poeng enn Manchester United.

En ny opptur kom i slutten av januar. Signeringen av Bruno Fernandes ga umiddelbar uttelling. Portugiseren var det manglende tannhjulet som for alvor fikk Manchester United-maskineriet til å rulle.

Etter at Fernandes kom til klubben har ingen lag scoret flere mål (20) i Premier League enn Solskjærs disipler.

Torsdag kan Manchester United sette Premier League-rekord mot Aston Villa. Aldri før har et lag vunnet fire kamper på rad med tre mål eller mer viser tall fra Opta, også gjengitt av united.no.

Firerbanden på topp har terrorisert motstanderne etter koronapausen. Marcus Rashford, Mason Greenwood, Bruno Fernandes og Anthony Martial har delt broderlig på målpoengene. Samtidig har Paul Pogba og Nemanja Matic etablert seg som Solskjærs foretrukne duo sentralt på midtbanen. Bakover har det også sett bra ut. Kun Wolves (4 innslupne) kan matche Manchester United defensivt.

TV 2 har innhentet tall fra Opta som viser hvordan de offensive spillerne har blomstret under Solskjær.

Det gikk 291 minutter mellom Rashford-scoring under José Mourinho. Med Solskjær ved roret scorer spissen mål hvert 168. minutt. Og han skyter langt oftere. Rashford løsner skudd 3,6 ganger per kamp. Det er vesentlig oftere enn han gjorde under van Gaal (1,7) og Mourinho (2,5). Forventede Rashford-mål har doblet seg under Solskjær sammenlignet med forgjengeren.

Rashford i PL Van Gaal Mourinho Solskjær Kamper 11 81 45 Minutter 861 4358 3701 Mål 5 15 22 Målgivende 2 11 7 Min/Mål 172 291 168 Min/Mål-involv. 123 168 128 Sjanser skapt/90 0,6 1,2 1,3 Skudd/90 1,7 2,5 3,6 Treffprosent 31,3% 12,2% 14,8% xM/90 0,28 0,3 0,6

SKUDDVILLIG: Marcus Rashford løsner skudd oftere under Solskjær enn forgjengerne. Foto: Clive Brunskill

Også Anthony Martial har utviklet seg som målscorer. I likhet med Rashford går det 168 minutter mellom hvert Martial-mål. Forskjellen fra van Gaal (239) og Mourinho (197) er slående. Franskmannen har blitt dyrket som spydspiss etter koronapausen. Han både skyter og treffer oftere nå.

Martial i PL Van Gaal Mourinho Solskjær Kamper 31 68 41 Minutter 2632 3938 3026 Mål 11 20 18 Målgivende 4 11 5 Min/Mål 239 197 168 Min/Mål-involv. 175 127 132 Sjanser skapt/90 1,2 1,7 1,2 Skudd/90 1,9 2,5 2,7 Treffprosent 19,3% 18,4% 20 % xM/90 0,25 0,29 0,43

TREFFSIKKER: Anthony Martial har fått en ny vår etter koronapausen. Foto: Dave Thompson

Med Bruno Fernandes som servitør er presset mindre på Pogba. Det har sett ut som om franskmannen trives med den arbeidsfordelingen. Under Solskjær scorer han oftere, skaper flere sjanser og treffer på flere skudd enn under Mourinho.

Pogba i PL Mourinho Solskjær Kamper 71 32 Minutter 5895 2655 Mål 14 10 Målgivende 17 9 Min/Mål 421 266 Min/Mål-involv. 190 140 Sjanser skapt/90 1,7 2,1 Skudd/90 3,2 2,8 Treffprosent 6,7% 12,1% Pasninger i 16-meter/90 5,1 4,2 xM/90 0,3 0,4

Likevel er det ikke bildet bare rosenrødt. David De Gea har vært langt svakere under nordmannen enn under forgjengerne. Det går kortere tid mellom hvert baklengsmål, han redder mindre og han holder nullen langt sjeldnere. I tillegg har antall feil som fører til baklengsmål økt betraktelig.

De Gea i PL Moyes Van Gaal Mourinho Solskjær Kamper 33 71 89 54 Minutter 2970 6374 8010 4860 Innslupne mål 40 69 86 58 Min/Innslupne mål 74 92 93 84 Redninger/90 2,7 2,5 2,8 2,6 Redningsprosent 69 % 71,5% 74,3% 70,9% Holdt nullen 11 25 34 15 % Holdt nullen 33,3% 35,2% 38,2% 27,8% Feil som fører til mål 0 2 2 6

Det ble mye debatt rundt den såkalte Solskjær-tabellen i månedene etter at nordmanen ble ansatt. Lurer du på hvordan det ligger an nå? Ett og et halvt år seinere etter ansettelsen er Manchester United ligger på 3. plass. Avstanden opp til suverene Liverpool er hele 46 poeng.