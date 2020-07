Vekter tiltalt for voldtekt på utested i Oslo: – Svært belastende

En mann i 30-årene skal ifølge tiltalen ha misbrukt sin stilling som vekter og voldtatt en kvinne inne på et utested i Oslo sentrum.

En mann i begynnelsen av 30-årene er tiltalt for voldtekt av en kvinne på et utested i Oslo.

Hendelsen skal ha skjedd inne på utestedet natt til søndag en desemberdag i 2017.

Ifølge tiltalen jobbet mannen som vekter på det aktuelle stedet, da han forgrep seg på kvinnen. Kvinnen har forklart at de to ikke kjente hverandre før hendelsen.

Kvinnen skal ha sovet, eller vært så beruset at hun ikke kunne motsette seg handlingen, da voldtekten skjedde.

– Belastende sak

Mannen er både tiltalt for voldtekt og for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Strafferammen for forholdene i tiltalen er på over seks års fengsel.

– Det er klart dette er en svært belastende sak for min klient. Hun har vært mye plaget etter hendelsen, og det er her en person som man i utgangspunktet bør være trygg på, som har gjort dette, sier kvinnens bistandsadvokat Espen Wangberg til TV 2.

Lang etterforskning

Selv om saken ble anmeldt dagen etter at den skjedde i desember 2017, kommer ikke saken opp før nå. Årsaken til dette er lang saksbehandlingstid.

– Dette har også vært en belastning for min klient, som nå ser fram til å få saken behandlet i domstolen. Det er noe med å ha mulighet til å komme seg videre, sier han.

Etter det TV 2 kjenner til, har mannen selv i politiavhør hevdet at de to hadde frivillig seksuell omgang. Han har også forklart at han kjente kvinnen.

Mistet jobben

Mannen jobbet for et vekterselskap i Oslo da hendelsen skjedde. Han mistet jobben kort tid senere.

– Han ble etterhvert kalt inn på møte om hendelsen. I starten nektet han på alt. Etter hvert innrømmet han å hatt frivillig sex med en jente mens han var på jobb, sier daglig leder for firmaet til TV 2.

Han sier han har jobbet i bransjen i godt over 20 år, men aldri har vært borti en lignende hendelse.

– Om dette var frivillig eller voldtekt er en politisak og nå skal jo saken snart opp i retten. Personen det gjelder mistet jobben hos for å ha løyet og for å ha hatt sex med en gjest mens han skulle passet jobben sin, sier han.

Daglig leder understreker at det er en svært alvorlig sak.

– Dersom han blir dømt for dette har han brutt tilliten, og det tar vi sterkt avstand fra, sier han, og understreker at folk skal være trygge på at vektere i Oslo ikke begår denne typen handlinger.

TV 2 har vært i kontakt med den tiltalte mannens forsvarer, Trond Eirik Aansløkken, som ikke hadde mulighet til å kommentere på nåværende tidspunkt.

Det er satt av tre dager til saken i Oslo tingrett i august.