VG-journalist testet bil i 180 km/t på norsk vei: – Strengt forbudt

Det var nettmagasinet Tek.no og motorjournalist i VG, Stein Jarle Olsen, som testet den nye moderne el-bilen Polestar 2 sør for Oslo.

Nettmagasinet er eid av Schibsted, og har samme ansvarlig redaktør som VG, Gard Steiro. De publiserer nettsaker på VG sin hjemmeside.

I originalteksten ble det skrevet at journalisten hadde tatt den helt opp i 180 km/t på i et akselerasjonsfelt. I ettertid har dette blitt fjernet fra teksten.

– Dette er ikke smart gjort i det hele tatt. For det første er slik fart strengt ulovlig, og har en strafferamme med beslag av førerkort og ubetinget fengsel, sier nærpolitisjef i Follo, Marius Gunnerud til TV 2.

TEST: I denne testen kom det først frem at journalisten hadde kjørt bilen i 180 km/t. Dette ble senere fjernet, Foto: Skjermdump Tek.no

Det som nå står i bil-testen tirsdag, som gjelder fart, er at man ved hastigheter «rundt 110 km/t begynner luftmotstanden å bli såppas stor at støynivået også blir påtagelig.»

Det var Østlandets blad som først omtalte saken.

Politiet: – Vanligvis fengsel for slik kjøring

Da TV 2 tar kontakt med politiet, er de svært misfornøyd med testen.

Nærpolitisjefen sier en slik fart vanligvis har en strafferamme som involverer ubetinget fengsel.

Videre er han kritisk at det blir skrevet om i en test.

– For det andre, så skryter man av det i ettertid i en artikkel, så vitner det om en tanketom handling. Som motorjournalist burde man være et forbilde i trafikken, ikke det motsatte. Jeg håper at han revurderer sin handling, sier Gunnerud.

Trond Widme, politistasjonssjef i Indre Østfold politistasjon, opplyser til TV 2 at forholdet ikke anmeldes. Dette skyldes at politiet ikke har andre beviser for fartsovertredelsen, enn det journalisten selv skrev i artikkelen.

VG: – Skulle ikke ha skjedd

Til TV 2 sier nyhetsredaktør i VG, Tora Håndlykken, at hastigheten kun varte noen sekunder og at de i VG alltid skal holde fartsgrensene.

– Det skjer på motorveien i forbindelse med en akselerasjon, og varte kun noen få sekunder på åpent strekke uten andre bilder. Alle i VG skal uansett forholde seg til fartsgrensene på jobb. Her gikk det for fort, og det er selvfølgelig ikke greit, sier nyhetsredaktør i VG, Tora Håndlykken til TV 2.

Politiet sier til TV 2 at det ikke spiller noen rolle hvor lenge man kjører så fort. Videre understreker politiet at det er i akselerasjon og bremsing det er farligst.

– Politiet sier hastigheten er like ille, uansett hvor mange sekunder det varer?

– Det er selvsagt riktig, men jeg vil likevel å få frem at dette ikke handlet om vedvarende kjøring i for høy hastighet. Alvorligheten avhenger også hvor mange biler som er i området. Som vår journalist har forklart, var det ingen andre biler der. Det er likevel ingen unnskyldning, for det skulle ikke ha skjedd, svarer nyhetsredaktøren.

– Hvorfor endret dere artikkelen?

– I den første artikkelen, så ble det kommentert fra våre våkne lesere at det ikke burde ha skjedd. Det er vi selvsagt enige i og det skulle samtidig ikke blitt omtalt. Da er det naturlig at vi tok det vekk, men synliggjorde endringen i saken. Vi ringte også politiet på eget initiativ for å være ryddige på hendelsen, sier Håndlykken.