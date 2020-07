Tromsø-helten hadde kyssesyken i vår – uten å vite det

Kongsvinger - Tromsø 0-2 (0-2)

Det er ikke mer enn litt over to uker siden Fitim Azemi vendte tilbake til Tromsø på et nytt låneopphold i nord.

Sesongen har starte på best tenkelige vis med to av to seire, og mot Kongsvinger mandag fikk Azemi åpnet målkontoen.

– Det var deilig. Jeg burde satt to, kanskje tre i dag, men jeg er ikke helt i kampform ennå. Derfor holdt jeg 68 minutter i dag og 60 i forrige match. Det begynner å komme seg, og jeg kjenner at kroppen begynner å spille mer på lag nå, men det er fortsatt litt igjen, forteller Azemi til TV 2.

I januar i år forlot Azemi Vålerenga til fordel for Stabæk, men seks måneder senere ble 28-åringen hentet på lån til Tromsø som varer ut 2020.

Formen var ikke på topp, og det skulle vise seg at Azemi hadde fått kyssesyken i vår - uten å vite det.

– Kroppen har bare blitt helt utmattet. Jeg orket ikke å gjøre en dritt, forteller angrepsspilleren ærlig.

– Jeg var med på stort sett i pre-season med Stabæk, og var med til Marbella og hele pakken. Så kom vi hjem og jeg ble syk. Jeg hadde kyssesyken uten å vite det og trente vanlig. Så har jeg tydeligvis fått en reaksjon i etterkant av det. Men nå er jeg frisk og fin. Det eneste er at jeg blir litt sliten i kroppen, men det er kampformen og det kommer seg etter hvert, utdyper han.

Tromsø det beste alternativet

Da han ikke var i sin beste form ble et låneopphold i Tromsø den beste løsningen.

– Jeg kom nok kanskje litt bak i køen i Stabæk i og med at jeg ikke var helt kampklar. I Eliteserien begynte vi ganske mye tidligere enn i Obos, så jeg tenkte at det var bedre at jeg dro på lån, fikk spille hver eneste kamp og bygge meg gradvis opp, istedenfor å være i en halvveis situasjon i Stabæk. Det var Janne (Jönsson)også veldig positiv til. Jeg er åpen for å dra tilbake, og åpen for å bli i Tromsø også, sier Azemi og legger til:

– Jeg har jo vært i Tromsø før og vet litt hva jeg kommer til. Jeg følte jeg trengte den tryggheten, rammene og miljøet som er i klubben. Så får vi se hvordan ting ender etter sesongen.

Lege: – Man tåler mindre

Medisinsk ansvarlig i Tromsø og lege for Olympiatoppen, Jorid Degerstrøm, forteller at det ikke er uvanlig at man kan ha kyssesyken uten å forstå at det er nettopp det.

– Kyssesyken er en godartet infeksjon, som mange gjennomgår i løpet av ungdomstiden. Noen blir veldig syke med hovne lymfeknuter, feber, vond hals og svært redusert allmenntilstand. Disse oppsøker som oftest lege og får påvist kyssesyken. Dersom symptomene er mildere, med lett feber og litt sår hals, er det ikke alltid at denne infeksjonen avdekkes. Mange av oss har nok hatt kyssesyken på denne måten, forklarer Degerstrøm til TV 2 og legger til:

– Om du som idrettsutøver starter opp med trening for raskt etter infeksjon, kan det ta lengre tid før kroppen er restituert etter sykdom. En del opplever utmattelse, økt tretthet og slitenhet i mange måneder etter at viruset er ute av kroppen.

Degerstrøm forklarer videre at det vil ta lengre tid før du kommer deg, selv om du er kvitt viruset. Det kan ta lang tid før kroppen blir ordentlig frisk og tåler treningsbelastningen.

– Når kroppen ikke er 100%, tar det lengre tid å fordøye trening og kroppen er ikke klar for ny treningsøkt like raskt som når du er frisk. Du tåler rett og slett mye mindre enn tidligere. Jeg har jevnlig utøvere på legekontoret som har vært ute av sin idrett i opp mot ett år, fordi de har trent med kyssesyken i kroppen eller startet opp for tidlig etter en slik infeksjon.

– Han var førstevalget

Tromsø-trener Gaute Helstrup sier de jobber med å få Azemi hundre prosent tilbake i form.

– Bank i bordet så virker det som at han er ferdig med kyssesyken, men han har mistet noe trening. Han er sterk og «fit», men han mangler litt løpskraft fremdeles. Men han trener veldig godt og vi prøver å bygge ham opp gradvis. Derfor står han ikke 90 minutter ennå, men vi håper det også kommer, sier Helstrup til TV 2.

Han er strålende fornøyd med å ha Azemi på laget.

– Han var førstevalget vårt hele veien, og det var et sterkt ønske om å ha han med i år. Han har ikke fått trent så lenge da han mistet litt med sykdom før han kom til oss, men jeg er imponert over hvor fort han tar for seg. Han står bra i kampene med tanke på treningsgrunnlaget han har. Det er en ledertype som drar med seg de andre, og en som scorer mål. Da er en trener godt fornøyd, sier Helstrup og smiler.