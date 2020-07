Stenger ned storby etter smitteøkning

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Melbourne, med nærmere fem millioner innbyggere, være i lockdown i seks uker fremover.

Andrews sier at delstaten nå har et vanskeligere utgangspunkt for å bekjempe viruset sammenliknet med for flere måneder siden.

– Vi må ta dette på alvor som om det var en skogbrann. Det handler om liv eller død, sier Andrews.

Mandag stengte delstaten New South Wales grensa til Victoria etter smitteøkningen.