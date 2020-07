USA kaster ut utenlandske studenter som har nettundervisning

Utenlandske studenter som til høsten får all sin undervisning på nett, får ikke lov til å bli værende i USA på grunn av koronakrisen.

I en kunngjøring fra USAs immigrasjonsmyndigheter ICE mandag heter det at de studentene som har F-1 eller M-1-visa, får visumet trukket tilbake om all undervisningen fra nå av blir på nett.

De må enten forlate USA eller skrive seg inn på skoler eller andre lærsteder der de kan få vanlig undervisning om de ønsker å bli i landet, heter det.

De nye retningslinjene øker presset på skoler og universiteter om å gjenåpne undervisningen til tross for bekymring for økende koronasmitte blant unge mennesker.

Mange skoler og universiteter, blant dem Harvard, har gått over til utelukkende nettundervising så lenge pandemien varer.

Trump insisterer

President Donald Trump insisterer imidlertid på at skoler og universiteter gjenåpner for vanlig klasseroms- og aulaundervisning så raskt som mulig. Etter at de nye retningslinjene ble kjent, tvitret han at alle må gjenåpne til høsten.

De nye reglene skaper akutte dilemmaer for tusener av utenlandske studenter som ble strandet i USA etter at pandemien tvang skoler til å innføre fjernundervisning.

Mange læresteder har varslet at de går tilbake til vanlig undervisning, men andre mener det er for risikabelt. Harvard vil la studenter bo på universitetet, men undervisningen blir på nett. Det gjelder også University of Southern California.

Ingen unntak

Spesielt bekymringsfullt er det at de nye reglene sier at det ikke blir unntak selv om et utbrudd tvinger læresteder til å flytte undervisning til nett. Det er også uklart hva som skjer om studenter som må reise, ikke slipper inn i sine egne land.

– ICE skaper helt klart et insentiv for læresteder til å gjenåpne, uansett om pandemisituasjonen tillater det eller ikke, sier Terry Hartle, som er visepresident i American Council on Education.

