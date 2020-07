USA: Sykehus i flere delstater nær full kapasitet

Intensivenhetene på fem sykehus i St. Petersburg-området i Florida er fulle, og på det store Baptistsykehuset i Miami er det bare fire ledige av 88 senger på intensivenheten.

– Hvis vi fortsetter i dette tempoet, vil vi ikke ha nok respiratorer, ikke nok rom, sier David de la Zerda, som er intensiv-direktør og lungelege på Miamis Jackson Memorial Hospital.

Også i Texas frykter myndighetene at flere sykehus er i ferd med å bli fullstendig overbelastet. Over 8.000 mennesker er innlagt på sykehus for covid-19, og i Houston er det ikke lenger ledige senger på intensivenhetene.

I Arizona er belegget delstatens sykehus på 89 prosent, og det meldes om lignende situasjoner i South Carolina, Alabama, West Virginia og andre delstater.

Øker i 41 stater

Antall nye smittetilfeller øker nå i 41 av USAs 50 delstater, og antall positive tester øker i 39 delstater. Ifølge Worldometer er det nå registrert over 3 millioner smittede og 132.000 døde av koronaviruset.

Over 50.000 nye tilfeller registreres hver dag i USA, men antall dødsfall er langt lavere enn da epidemien først brøt ut i mars og april. Det skyldes ifølge ekspertene bedre behandling og at mange flere av de smittede er unge som ikke blir så syke.

Men de sier også at man kan vente høyere dødstall igjen i løpet av få uker, fordi ikke alle unge slipper lett fra sykdommen, og de kan også smitte eldre familiemedlemmer.

I Florida ble det satt ny rekord lørdag med 11.400 nye tilfeller, og både der og i andre stater i sør og vest innfører guvernører som for få uker sier ville gjenåpne økonomien, nye strenge tiltak for å bremse epidemien.

I California er delstatsforsamlingen midlertidig suspendert etter at fem av forsamlingens medlemmer testet positivt.

Alvorlig situasjon

USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci sa mandag at situasjonen virkelig ikke er god.

– Det er en alvorlig situasjon som vi må håndtere umiddelbart, sa han og la til at USA i virkeligheten bare er i virusets første utbrudd.

Likevel avviste Det hvite hus igjen appeller fra hele landet om å gi ordre om at alle må bruke munnbind. Stabssjef Mark Meadows sa at det er opp til guvernørene og ordførerne å bestemme det.

Mange steder er det nettopp det de gjør. Miamis ordfører Carlos Gimenez stengte mandag alle restauranter, sju uker etter at de fikk åpne igjen, og West Virginias guvernør Jim Justice endret kurs og ga folk ordre om å bruke munnbind utendørs.

