Nyfødt baby tok tak i morens spiral

Et nyfødt barn i Vietnam ble avbildet da det tok tak i spiralen moren brukte i et feilslått forsøk på å unngå å få barn.

Den 34 år gamle moren har to barn fra før, og skal ha fått satt inn spiralen for to år siden for å unngå at det ble flere. Slik gikk det ikke.

Spiralen kom ut samtidig med babyen, men separat. Det var først etter at barnet ble født at det tok tak i spiralen, skriver VN Express. Bilder tatt av fødselslege Tran Viet Phuong ved Hai Phong International Hospital i Vietnam, viser den nyfødte babyen som holder fast i spiralen.

– Etter fødselen tenkte jeg at det at han holdt spiralen var interessant, så jeg tok et bilde. Jeg trodde aldri det ville få så stor oppmerksomhet, sier Phuong.

Facebook-innlegget fra sykehuset har i skrivende stund fått over 3.300 likes, 3.900 kommentarer og blitt delt over 4.000 ganger.

FUNKET IKKE: Bildene fra sykehuset viser babyen sammen med prevensjonsmiddelet som feilet i å gjøre jobben sin. Foto: Hai Phong International Hospital.

Han forteller at prevensjonsmiddelet kan ha feilet fordi det hadde flyttet seg ut av posisjon. Den lille gutten er frisk og rask, og veide 3,2 kilo.