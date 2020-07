Lloris i tottene på Son - det synes Mourinho var vakkert

Tottenham 1-0 Everton

Se situasjonen øverst.

Ved pause på Tottenham Hotspur Stadium, oppsto en merkelig situasjon. Hjemmelagets keeper Hugo Lloris gikk i tottene på lagkamerat Heung-min Son, tydelig misfornøyd med sørkoreaneren.

Reprisene viser at Tottenham-forsvaret var irriterte på angrepsspillerne sine etter at Richarlison fikk fyrt av et skudd etter en Everton-kontring på overtid i førsteomgang.

Hugo Lloris sier dette til Sky Sports etter kampen:

– Det hører hjemme i garderoben. Det som skjedde mellom meg og Son er noe som skjer i fotball av og til. Men det er ikke problem, vi går videre, sier keeperen.

Keeperen bekreftet etter kampslutt at det var Sons mangel på defensive løp som var årsaken til klammeriet.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt reagerte på situasjonen i pausen.

– Dette er ganske spesielt altså. Han er kaptein, sier Thorstvedt om Lloris.

– Han kan vente 15 meter så tar han det i garderoben. Jeg synes det er rart om det kun er på grunnlag av den situasjonen, legger den tidligere Tottenham-keeperen til.

Han får støtte av Erik Huseklepp i Premier League-studio:

– Det virker som en veldig overreaksjon, sier Huseklepp.

Mourinho: – Vakkert

Da lagene kom ut fra garderoben til andreomgang var det derimot bedre stemning mellom de to Spurs-profilene. Lloris ga Son et vennlig klapp på hodet.

José Mourinho beskriver situasjonen før pause på karismatisk vis.

– Det er vakkert. Sannsynligvis er det et resultat av våre møter. Om Lloris vil kritisk til Son for det, så er det bra. Jeg synes ikke spillerne er kritiske nok med seg selv. Jeg synes de skal være mer krevende mot hverandre, sier Mourinho.

Manageren mener Lloris gjorde rett i å ta opp situasjonen med Son.

– Son er en gutt alle liker. Men i den situasjonen, i det siste minuttet av omgangen, burde han gjøre bedre.

– Dette er viktig for laget. Vi må kunne kreve mye av hverandre. Jeg var veldig fornøyd. Jeg hadde ingen tvil om at vi ville kjempe for hverandre til slutt, sier Mourinho.

Selvmål avgjorde

Før stjernene gikk til angrep på hverandre, var det mer harmoni i José Mourinhos lag da de tok ledelsen. Et skudd fra Giovani Lo Celso gikk via Michael Keane og i mål til 1-0 etter 24 minutter.

Tross null skudd på mål, gikk hjemmelaget til pause med ledelse.

Over i andreomgang var det flere sjanser, Heung-min Son var farlig frempå og det samme var Dominic Calvert-Lewin. Everton-spissen forsøkte seg med en volley med hælen ti minutter før slutt, men mål ble det ikke og Mourinhos menn slo Carlo og co.

– Tottenham vant litt stygt, og det er greit, synes Thorstvedt.

Med seieren ligger Tottenham på 8. plass i Premier League med 48 poeng. Everton er fire poeng og tre plasser bak London-laget.

Seieren var også José Mourinhos nummer 200 i Premier League.

