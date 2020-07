Det kan haste med å skaffe seg billett til familiepark i sommer

Familieparkene opplever stor pågang i sommer. Har du planlagt en tur de neste dagene, men ikke har bestilt, kan det allerede være for sent.

For å hindre koronasmitte slipper de største familieparkene som Tusenfryd, Dyreparken, Kongeparken, Hunderfossen og Sommarland i Bø slippe inn langt færre gjester enn de ellers gjør på en god sommerdag. Derfor har parkene innført forhåndsbestilling av billetter.

Dersom du har tenkt deg til de største familieparkene i løpet av ferien er du kanskje allerede for sent ute. Tusenfryd har gått fra å ha 7.000 gjester på en god sommerdag, til et begrenset antall på mellom 1.500 og 3.000 som følge av korona.

– Vi har hatt utsolgt hver dag siden 13. juni, med unntak av to eller tre dager, som for eksempel søndag da det var dårlig vær. Ellers så er vi utsolgt de nærmeste dagene, og vi ser at bookingene kommer inn hele tiden. Vi skulle gjerne åpnet opp for flere, men har satt en maksgrense for å opprettholde en trygg park og overholde smittevernsreglene, forteller markedssjef i Tusenfryd, Erik Røhne Andersen.

– Vi har godt besøk i forhold til de billettene vi har tilgjengelige. Det er flere dager som er utsolgt, og vi merker at sommerferien er i gang og at folk vil sikre seg billetter.

Også i Dyreparken i Kristiansand er etterspørselen stor. Dyreparken har satt et tak på maks 6.000 samtidige gjester. I tillegg har de forlenget åpningstiden med tre timer, og er nå åpne fra 08 til 20.

Begrenser antall besøkende: Kaptein Sabeltann ombord i skuta «Den sorte dame» i Abra Havn ved Dyreparken i Kristiansand. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi opplever stor pågang, og disse ukene er tradisjonelt uker med veldig høyt besøk. Mandag var vi utsolgt. Jeg vil anbefale at de som ønsker å besøke parken bestiller nå, men det er fortsatt mye ledig resten av sommeren, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør, Anniken Bjørnstad Schjøtt.

Bruker Finn for å skaffe seg billetter

Også markedssjef i Hunderfossen, Mads E. Larsen opplever høy etterspørsel. Han forteller om rekordhøye tall på nettsidene hver uke.

– Det er bra belegg nå om dagen. Vi har jo redusert kapasiteten betraktelig, men opplever veldig høy etterspørsel. Jeg så nå nettopp at folk har lagt ut innlegg på Finn der de ønsker å kjøpe billetter. Det blir utsolgt hos oss store deler av juli forteller Larsen.

Parken har vanligvis en kapasitet på 10.000 besøkende. Etter å ha startet opp forsiktig med 2.500 gjester som maks, har de nå økt til mellom 3.000 og 3.500. Håpet er å kunne øke ytterligere i løpet av sommeren.

Kongeparken i Stavanger opplever også stor pågang. Noen av overnattingsalternativene er utsolgt hele juli.

– Vi har hatt en tredobling i salget av hotellpakker. I tillegg er årets nyhet, BrumleCamp, som er et glampingalternativ, utsolgt hele juli, forteller daglig leder Therese Oddsen.

Enorm etterspørsel: Kommunikasjonssjef Therese Oddsen i Kongeparken forteller at flere datoer i sommer allerede er fullbooket. Foto: Kristian Myhre, TV 2

Parken har satt en øvre grense på 2000 gjester av gangen. I tillegg til et langt lavere antall gjester enn de vanligvis ville hatt, har kostnadene til renhold og andre ting knyttet til korona gått opp.

– Vi er langt ifra forbi koronaen, men vi ser at de norske ferieturistene har startet ferien, sier Oddsen.

– Herlig å høre plasking og barnelatter igjen

Sommarland i Bø var den siste av parkene som åpnet, og slapp inn årets første gjester lørdag.

– Det er herlig å høre bakgrunnslyden av plasking og barnelatter i parken igjen. Det har vært mange endringer, og jeg er ekstremt stolt over alle mine 300 kolleger som etterlever rutine- og atferdsendringene til punkt og prikke, forteller direktør i Bø Sommarland René Langeveld Sas.

Planlegger du en tur til Sommarland har du fortsatt mulighet til å skaffe deg billetter.

– Vi ser økt interesse så fort langtidsvarsel er tilgjengelig. Vi har fremdeles ledig de fleste dager, men ikke nødvendigvis i alle billettkategorier. Vi holder også av en del plasser til sesongkortholdere, slik at de kan få en tilnærmet normal bruk av fordelene sine.

Han anbefaler folk å bestille billetter, da det er fare for at noen dager blir utsolgt. Direktøren forteller at de aller fleste gjestene er strålende fornøyde. Færre folk i parken betyr langt mindre kø ved attraksjoner og spisesteder.

Blir sinte når de blir snakket til

Det er ikke bare i antallet gjester parkene har måttet tilpasse seg koronasituasjonen. I Hunderfossen har de blant annet innført et digitalt køsystem på sine mest populære attraksjoner.

Kø-app: En egen kø-app skal føre til mindre trengsel og mindre smittefare i Hunderfossen eventyrpark. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Det var litt starvansker med kø-appen, da den måtte lages veldig kjapt, men nå er det i orden. Folk booker seg tid på attraksjonene der det vanligvis er kø, forteller Larsen.

Parken har også egne koronapatruljer, i tillegg til vaskestasjoner og antibac spredt utover parken. I tillegg bes folk om å holde én meters avstand, som i samfunnet forøvrig. Larsen forteller at ikke alle som bryter reglene liker å få det påpekt.

– Folk er ikke så glade i å bli pratet til, og vi har opplevd en del negative reaksjoner når folk har blitt snakket til, forteller han.

Det er flere av familieparkene som sliter med å få folk til å holde avstand.

– Vi oppfordrer folk til å holde avstand. Det gjør vi også med merking i kø, og på steder der folk samles. I tillegg kjører vi opprop med anmodning om å følge smittervernsreglene, i tillegg til individuelle tilpasninger på attraksjoner. Vi synes det går greit, men vi må minne gjester på holde avstand. Der er det nok en del som synder, sier Røhne Andersen hos Tusenfryd.