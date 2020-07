– Leicester hadde ikke hatt en sjanse uten ham

Jamie Vardys sene scoring sørget for at Leicester tok ett poeng mot Arsenal. Det kan vise seg å bli helt avgjørende i kampen om Champions League-spill neste sesong.

Arsenal 1-1 Leicester

Se kampsammendraget øverst.

Kampen om neste sesongs Champions League-plasser spisser seg til. Etter Chelseas seier mot Crystal Palace, var presset stort på Leicester som gjestet Emirates Stadium tirsdag kveld.

Det så lenge ut som at hjemmelaget skulle tape kampen i London, men fem minutter dukket Jamie Vardy opp og utlignet for gjestene. Spissen snek seg inn på bakre stolpe og svarte på Pierre-Emerick Aubameyangs scoring fra førsteomgangen.

– Hadde det ikke vært for han, hadde ikke Leicester hatt en sjanse i denne kampen her, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om ligaens toppscorer.

Jamie Vardy sa dette til Sky Sports etter kampen:

– Vi er stolt over at vi kom inn i kampen igjen.

– Det var viktig at vi fikk et resultat. Nå tok vi med oss et poeng og sikter oss inn mot neste kamp, la spissen til.

Resultatet betyr at Chelsea beholder tredjeplassen på tabellen etter at de gikk forbi revene med sin seier mot Crystal Palace tidligere tirsdag kveld. Det betyr også at Manchester United kan krype enda nærmere Leicester, skulle de slå Aston Villa denne uken.

Arsenal-overkjøring

Hjemmelaget startet kampen best og tok fortjent ledelsen midtveis i førsteomgang. Bukayo Saka rundlurte Jonny Evans på høyresiden og la et presist innlegg til Pierre-Emerick Aubameyang som enkelt spaserte inn 1-0. Hans 20. ligascoring for sesongen.

– Et nydelig mål, nydelig bevegelser, sa Trevor Morley om målet i Premier League-studio, før han roste Sakas målgivende pasning:

– Han vekter ballen perfekt for Arsenal-spissen.

Se 1-0-scoringen her:

Ihaenacho i fokus

Ti minutter senere var Arsenal farlig frempå igjen. Kasper Schmeichel var lynraskt nede og avverget et skudd fra Alexandre Lacazette. Kun sekunder senere reddet dansken igjen da et innleggsforsøk fra Héctor Bellerín var på vei mot mål. To gode prestasjoner av keeperen.

Leicester fikk også en ball i nettet, men scoringen ble ikke godkjent da Iheanacho rev ned Sead Kolasinac i forkant. Lagene gikk dermed til pause med 1-0 på måltavlen.

VAR(dy) i fokus

Arsenal var centimetere unna å doble ledelsen midtveis i andreomgang. Lacazette styrte en ball i mål etter hjørnespark, men målet ble korrekt annullert for offside.

Franskmannen ble byttet ut for Eddie Nketiah. Innbytterens opptreden ble kort. 100 sekunder etter spissen ble byttet inn var spissen for sen i en duell og stemplet James Justin i knehasen. VAR sjekket situasjonen og Nketiah ble utvist kvarteret før slutt.

– Røde kort endrer alltid kamper. Dessverre slipper vi inn, men vi holdt tett mot slutten, sier Kieran Tierney til TV 2 etter kampen.

– Det er en uheldig situasjon som snur kampen, sier Stamsø-Møller om det røde kortet.

For Leicester tok mer over ballen og gjestene fikk uttelling i det 84. minuttet. Jamie Vardy hadde løpt seg fri på bakre stolpe og utlignet for gjestene. VAR tok en lang kikk på situasjonen, men målet ble stående. Toppscorerens 22. mål i ligaen denne sesongen.

1-1 ble også sluttresultatet i London. Arsenal ligger på 7. plass i ligaen med 50 poeng, mens Leicester er på 4. plass med sine 59 poeng.