Hotel Norge evakuert

Hotellgjestene ble evakuert etter at det ble meldt om røykutvikling i kjelleren på Hotel Norge.

Det er ikke meldt om personskader. Politiet meldte først om brannen klokken 20.45. Klokken 21.35 kan gjester og ansatte trekke tilbake til hotellet.



Årsaken er ukjent. Teknisk personale vil gå over anlegget i kjelleren.

– Det vi vet er at det ble meldt om kraftig røykutvikling fra kjelleren her på Hotel Norge. Nødetatene ble varslet, og brannvesenet sendte umiddelbart røykdykkere inn for å lokalisere brannen, samtidig som politiet prøvde å få kontroll på de evakuerte sier innstatsleder i Vest politidistrikt, Kristian Meyer, til TV 2.

42 rom på hotellet skal ha vært bebodd, men politiet har ikke oversikt over hvor mange som ble evakuert.