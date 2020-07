– Som å signere for Sheffield United på ny

– Det ble ikke så mye søvn den natten.

Sander Berge tenker tilbake på 2. juli. Dagen det løsnet. Dagen han scoret sitt første mål i Premier League.

– Det var som å signere på nytt for Sheffield United. Etter en signering venter man bare på å slå ut i full blomst og være på det nivået som alle kjenner meg som fotballspiller.

Det var akkurat det som skjedde på Bramall Lane. Berge blomstret, scoret og ble kåret til banens beste i 3-1 seieren over Tottenham.

– Det er ganske heftig å score mål i den ligaen man har fulgt med på i alle år som man vet alle sitter og følger med på verden over, og spesielt hjemme i Norge. Ligaen folk brenner for.

– Jeg stod vel bare og smilte i tre minutter etterpå og tenkte «wow». Det var en fin følelse det!

Stortrives i England

22-åringen kom til klubben på tampen av vinterens overgangsvindu. 30. januar ble nordmannen Sheffield Uniteds nye rekordkjøp da de la rundt 250 millioner kroner på bordet for midtbanespilleren.

Det nye livet i England stortrives han med.

– Alle bryr seg veldig om klubben. For eksempel jobber det noen arbeidere utenfor leiligheten min. De er ihuga fans. Hver gang jeg våkner merker jeg godt på stemningen hvordan vi gjorde det dagen før, forteller Berge.

– Vi er som en familie. Både på og utenfor banen er vi som brødre. Vi bryr oss veldig om at hverandre skal lykkes.

– Det var godt å bare ta med seg den gleden over å score, den gode følelsen som sa "ok, nå begynner det å klaffe". Det må man bygge videre på.

– Man må gjøre rollen til sin egen

I Sheffield United har Berge fått en annen rolle under manager Chris Wilder. Dyp midtbane er byttet ut med indreløper.

– Jeg har gradvis funnet rollen min mer og mer. Jeg har potensiale og kvaliteter som tilsier at jeg kan være en boks til boks midtbanespiller, sier Berge.

– Hvilken rolle du kommer best til rette i på banen har blitt diskutert. Sjefen din på landslaget, Lars Lagerbäck, sier at han ikke synes du fungerer best i rollen du har nå i Sheffield United, at du ikke får bidratt med det som er din store styrke?

– Det er nok en tanke som har gått gjennom alle. Jeg har jo alltid spilt i den dype rollen, men det stopper meg ikke i å utvikle meg til å bli en god nummer 8 i Sheffield United-systemet. Jeg kan spille pasninger, men min største kvalitet som fotballspiller er at jeg kan ta med meg ballen. Jeg er kanskje ikke den mest kreative i form av å gjøre oversteg, men jeg kan alltid ta av press og løpe med ballen i godt driv.

– Man må bare gjøre rollen til sin egen. Jeg har vært rolig hele tiden og tenkt at den rollen kan jeg bekle. Det er ikke sånn at jeg har spilt 30 kamper og lurer på hva jeg holder på med. åtte-ni kamper har jeg spilt. Så det var veldig deilig å få en sånn kamp mot Tottenham og bare vite at man kan spille den rollen på en fin måte, utdyper Berge.

Hva omverdenen måtte mene, spiller liten rolle for Berge. Hva han selv kjenner på, er det som betyr noe. Kampen mot Tottenham var et slags vendepunkt.

– Å få ut sitt potensiale, bare være den man alltid har vært og jobber for å være. Det er en mektig følelse. Da løper man ikke rundt å tenker så mye som jeg kanskje gjorde de første kampene. Nå handler man mer på instinkt. Da ser man plutselig mye mer komfortabel ut, kontra å være litt ukomfortabel, lure på hvor man løper og om man er i veien. Det er den store forskjellen.