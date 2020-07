Strandhus tatt av vinden

Sommerstormen har for alvor truffet kysten av Nordjylland. Den økte vannstanden har skylt vekk fundamentet under flere strandhus i Blokhus og Løkken, og husene driver nå rundt på stranden, skriver danske TV 2 Nord.

– Det er meget kraftige vindkast som treffer oss nå, og stormen har ikke nådd sin topp enda, så den kommer til å sette spor, sier Leif Poulsen, medlem av Hune Borgerforening til TV 2 Nord.

Strandhusene dyttes nå rundt av bølgene.

– Jeg vil tro det er ti hus som ikke lenger står der de skulle. Det er synd for huseierne som kun har hatt glede av dem siden 1. mai, sier Poulsen.

I Løkken meldes det om det samme.

– Det blåser helt vilt, og det er umulig å komme ut på moloen, det er simpelthen for farlig, sier TV 2 Nords reporter på stedet, Mogens Jørgensen.

I strandkanten kjemper huseierne for å redde deres strandhus fra å bli skylt til havs av bølgene

REDDER HUSENE: Flere huseiere var ute på stranden for å forsøke å berge husene sine. Foto: Jan Aage Svalebjørg

– Det er fryktelig. Det rammer jo hele stripen med badehus her på stranden, og ødelegger dem. Dessverre er vi jo vant til det. Vi har opplevd tidligere at det har vært opp mot en meter sand i huset etter en storm, og det er ikke bra. Men vi vil gjøre alt for å reddet huset vårt, sier Henrik Uhrenholdt mens han kjemper for å redde strandhuset sitt.

Danmark har vært preget av sterk vind mandag, og tidligere i dag ble det målt vind på 25,6 meter per sekund i Hirtshals. Vinden er vente å ta seg ytterligere opp i kveld.