– Hun satte seg ned, og de begynte å forgripe seg på meg

Ekspartneren til den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (58), ble mandag overført til et fengsel i New York.

Forrige uke ble Ghislaine Maxwell pågrepet av FBI i sitt eget hjem i Bradford i New Hampshire. Det skjedde etter at hun har holdt seg i skjul i over et år, etter at Jeffrey Epstein ble pågrepet i 2019.

Jeffrey Epstein ble funnet død på fengselscellen sin sommeren 2019, kort tid før rettssaken mot ham skulle begynne.

Forretningsmannen stod tiltalt for sexhandel med mindreårige jenter.

Ghislaine Maxwell var forretningsmannens kjæreste, og omtales av mange som hans høyre hånd.

Flere kvinner har stått frem og fortalt hvordan de ble rekruttert inn i kretsen rundt Epstein, blant annet av Maxwell.

Mandag ble hun overført til et fengsel i New York.

Maxwell ble pågrepet av FBI her, på sin eiendom i New Hampshire, USA. Foto: Reuters/Drone Base

Rekrutterte yngre jenter

I et intervju med australske «60 Minutes», som ble vist søndag, snakker flere kvinner om sine opplevelser med Maxwell. Blant dem er Maria Farmer, som forteller hvordan hun ved flere anledninger ble vitne til at Maxwell rekrutterte unge jenter for Epstein.

– Flere ganger jeg var i bilen med henne, ba hun sjåføren om å stoppe bilen. Hun strenet over til skolen, parken eller hvor det skulle være, skrev ned telefonnummeret sitt og ga det til et barn, en ung jente, sier hun.

Ved senere anledninger så hun de samme jentene i Epsteins bolig.

– Hun (Maxwell, journ. anm.) sa at de var på audition, og sa: «Jeg fant en modell i parken», forteller hun.

Se Farmer fortelle om sine opplevelser her:

Farmer forteller også hvordan Maxwell selv eskorterte henne til, og ble med inn i, Epsteins rom.

– Han ligger der og sier «Her, sett deg ned» rett ved siden av ham. Så setter Ghislaine seg ned på den andre siden og de begynner å forgripe seg på meg, sier hun, og legger til:

– Det eneste jeg egentlig tenkte på hele tiden da jeg lå der, var at søsteren min hadde vært rundt disse menneskene. Søsteren min var 16 år gammel. Hun hadde vært rundt dem alene, sier hun.

Ghislaine Maxwell ble overført hit til Metropolitan Detention Center i New York mandag. Foto: Mike Segar/Reuters

Trygghet

I tiltalen står det blant annet at Maxwell først forsøkte å bli venner med hans mindreårige ofre.

– Maxwell and Epstein tilbragte tid med ofrene og bygde et vennskap med de mindreårige jentene ved å ta de med på kino og shopping, står det videre ifølge CBS News.

Hennes tilstedeværelse under overgrepene, skal ha fått jentene til å følge seg tryggere. Dette forklares ved at de var under påsyn av en voksen kvinne, heter det i tiltalen.

Maxwell har hele tiden nektet straffskyld i saken.