Gikk amok på apotek – og drapstruet politifolk

En mann i 50-årene reagerte kraftig da han ikke fikk utlevert medisinene han ønsket på et apotek i Haugesund.

Mannen i 50-årene hadde ifølge politiet ikke krav på medisinene han ville ha ut, og ble så aggressiv at politiet så seg nødt til å bortvise ham i 48 timer.

Politiet fikk meldinger om at mannen ropte og skrek, samt veltet noen hyller mandag ettermiddag.

– Betjeningen følte seg truet og ringte til politiet. Vi sendte to patruljer til apoteket, og fikk roe ned situasjonen, sier vaktsjef Knut Gjærde ved Haugesund politistasjon til TV 2.



Kom tilbake etter å ha blitt bortvist

Det vanlige er å bortvise en person i ett døgn, men han ble bortvist i 48 timer, og kjørt hjem av politiet.

Det var Haugesunds avis som omtalte saken først.

Like etterpå dukket han opp igjen.

– Vi var der og mottok anmeldelser fra de ansatte da han møtte opp på apoteket igjen. Det resulterte i at han ble kjørt til politistasjonen og satt i arresten, sier Gjærde.

Drapstrusler mot politiet

– Han var hissig hele veien, og kom med drapstrusler mot meg også.

– Hva sa han til deg?

– At han rett og slett skulle drepe meg, sier Gjærde.

Mannen blir anmeldt for drapstruslene, opplyser han om.

Kjent fjes for politiet

Gjærde forteller at mannen er veldig godt kjent for politiet fra før, og har et rykte på seg å spre trusler og ordensforstyrrelser.

– Han har holdt på med dette i årevis. Jeg tror dette har vært en gjenganger siden jeg startet i politiet, sier han til TV 2.