Person ranet på Jernbanetorget

Én person ble slått og sparket etter at flere personer gikk til angrep på vedkommende.

Politiet opplyser til TV 2 at det ikke dreier seg om et slagsmål, men et personran der fornærmede ble frastjålet et kontantbeløp.

– Fornærmede ser ut til å være lettere skadd, men blir sjekket av ambulanse, sier operasjonsleder Marita Aune.

#Oslo Jernbanetorget: Vi søker etter flere gjerningspersoner etter et slagsmål. En fornærmet skal ha blitt sparket og slått. De mistenkte har løpt fra stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 6, 2020

Politiet fikk inn meldinger på hendelsen klokken 17:40, og en drøy halvtime senere fikk de kontroll på fire personer.

– Disse har status som mistenkte, sier Aune.

– Vi har kontrollert flere personer i forbindelse med ranet. Til sammen fire personer kjøres arrest. En av disse var også i besittelse av en lommekniv, skriver politiet på Twitter.