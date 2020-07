Etterlyser sanksjoner fra NFF: – Poengstraff eller bøter

Tidlig i juni avslørte VG at 2.divisjonsklubben Bærum trente fullkontakt til tross for strenge smittvernsregler og store deler av Norge var nedstengt.

Førstkommende helg sparkes omsider 2.divisjon i gang, tre uker etter at Eliteserien var i gang, men 3.divisjon og lavere divisjoner står fortsatt på sidelinjen og kan hverken trene eller spille kamper.

Likevel rapporteres det om organiserte treninger i hele breddefotball-Norge med fullkontakt.

– Det er selvfølgelig provoserende når vi hører fra andre spillere vi kjenner at de trener for fullt, mens vi holder oss til reglene, sier Hønefoss-keeper Andreas Vedeler til TV 2, før han fortsetter:

– Folk gjør som det passer seg. Det er dritirriterende.

– Jeg skal ikke nevne noen, men jeg har vært rundt og sett på kompiser og de sier at de skal gjøre så godt de klarer, da - så vet alle hva det betyr, sier lagkamerat Thomas Nygaard.

Vil ha sanksjoner

De lufter frustrasjonen med TV 2 etter en koronavennligtrening, men mener klubbene som bevist bryter smittevernsreglene og trener fullkontakt i sesongoppkjøringen bør straffes.

– Poengstraff som gjør at de får svi for det de har gjort, sier Nygaard og får støtte fra trener Luke Torjussen.

– Man må straffe lagene som trener fullkontakt. Hvis man straffer de tidlig med poengtrekk eller bøter vil det ikke være noen fullkontakttreninger. Vi ser i flere store ligaer i verden at lag blir straffet hvis de bryter regler og det burde ikke være noe unntak her, sier Torjussen.

NFF på sin side svarer de ikke har noen muligheter til å sanksjonere klubbene som bryter smittevernsanfebalingene fra myndighetene.

– NFF er rigget for å forvalte idrettens regelverk og kan ikke følge opp statlige anbefalinger som ikke er gjort sanksjonerbare av myndighetene, sier direktør for eliteavdeligen, Lise Klaveness til TV 2.

Hun spiller ballen videre til myndighetene:

– Det er myndighetene som har ansvar og verktøyet i denne saken og dermed løsningen, fortsetter hun og sikter til at breddefotballen i Norge ikke har fått grønt lys til å reåpnes.

Hønefoss-leiren har likevel delvis forståelse for at noen av divisjonskollegaene trosser anbefalingene.

– Samtidig skjønner jeg at folk blåser i det når restriksjonene er slik som ellers i samfunnet, sier han oppgitt og tenker på at breddefotballen fortsatt ikke har åpnet, mens utelivet i storbyene blomstrer.

– Det er tungt når utelivet er åpnet til tre og du man spytte hverandre i trynet i køen, men sunn og frisk ungdom kan ikke trene her og gjøre jobben sin.

– Nå er det er en åpning til at folk bare skal gi faen, fortsetter 23-åringen.

Savner like konkurransevilkår

Hovedtrener Torjussen synes det er frustrerende å se samfunnet gjenåpnes mens de ikke får trene eller spille kamper som normalt, men er tydelig på at de støtter seg til Regjeringens anbefalinger.

Han mener også det er viktig at alle andre lag i lavere divisjoner følger anbefalingene slik at enkelte lag ikke får et konkurransefortrinn.

– Det er viktig at alle forholder seg til reglene slik de er i dag slik at det blir like forhold for alle når vi begynner igjen. Hvis andre lag starter før oss gir det andre lag en stor konkurransefordel og det er ikke rettferdig, sier 36-åringen.

– Vi ønsker å starte ligaen med blanke ark og alle har like forutsetninger, men det tror jeg ikke er mulig.