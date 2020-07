– Jeg er glad jeg ikke spredte beina

Milica Dabovic var kaptein da Serbia vant EM i 2015. I 2016 var hun med å skape idrettshistorie i hjemlandet da Serbia tok OL-bronse i Rio de Janeiro.

Etter det la hun opp og fikk i 2017 sønnen Stefan.

Basketballkarrièren som point guard førte henne innom hele 18 ulike klubblag mellom 1998 og 2016.

Uanstendige forslag

Nå forteller hun til den serbiske avisen Alo om mørke sider av basketen, som hun mener var årsaken til at hun ofte skiftet klubb. Anledningen er at hun nå gir ut bok om livet som basketstjerne. Saken er også omtalt av Blick.

38-åringen forteller at hun nektet å ha sex med en klubbpresident. Det skal ha ført til at hun tre måneder senere fikk sparken. Lønn for perioden uteble også.

Dette skal hun ha opplevd i flere andre klubber etterpå. Historien var lik hver gang.

– Jeg signerte en kontrakt. Da jeg begynte i klubben, fikk jeg en telefon fra en sjef. Han ville ligge med meg. Jeg nektet og forlot klubben.

Stolt

Dabovic sier at hun er stolt over at hun aldri lot seg presse til sex i løpet av karriéren.

– Jeg er glad for at jeg ikke spredte beina. Ikke da jeg tjente mye, og ikke da jeg ikke fikk et øre. Jeg har god samvittighet og kan se meg selv i speilet uten problemer, sier serberen.

– Jeg har aldri følt meg som en vare, fordi jeg lot aldri noen kjøpe meg.