Sjikaneres: – Man blir urolig

Varaordføreren reagerer sterkt etter at Sandefjord-ordfører Bjørn Gleditsch opplevde å få huset påtent i helgen. Politiet jobber videre med overvåkningsmateriale.

Søndag bekreftet politiet ovenfor TV 2 at brannen ved Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) er påsatt.

Motivet er foreløpig uklart, og politiet kan ikke fastslå at årsaken er hans rolle som ordfører.

Det var natt til søndag at Gleditsch kom hjem i en taxi og så at det brant mellom garasjen og huset hans.

– Det luktet bensin inne. Jeg er ikke i tvil om at det har vært noen som har forsøkt å tenne på huset, sa han til TV 2 da.

Politiet har vært klare på at huset ville brent ned, dersom Gleditsch ikke hadde oppdaget brannen.

– Uhyggelig

Nåværende varaordførerer i Sandefjord, Bjarne Sommerstad (Sp), var ordfører i Andebu før kommunesammenslåinen i distriktet.

Han har selv opplevd en rekke ubehagelige opplevelser.

VARAORDFØRER: Bjarne Sommerstad (Sp). Foto: TV 2

– Det har vært sjikane og hærverk. På 17. mai var det et branntilløp ved huset mitt, på et tidspunkt da alle visste at jeg ville være ute og gå i 17. mai-toget. Jeg har anmeldt disse forholdene, og det er endt med dom, sier han til TV 2.

Hardere debatt

Han sier den politiske debatten i distriktet har hardnet til noe de siste årene.

– Nå er det for tidlig å si om denne brannen hos Gleditsch var personlig eller politisk motivert, men en slik hendelse går inn på en. Du føler deg urolig. Samtidig tenker jeg det er viktig at man står støtt, både som politiker og person, og slik jeg kjenner ham, så gjør han det, sier Sommerstad.

Han synes det er unødvendig og trist at det skjer slike hendelser i kommunen.

– Også skal det jo sies at de politiske beslutninger som blir tatt ikke bare er ordføreren sine. Det er demokrati her, og da er det synd det går ut over ham som person, dersom det handler om politikk, sier han.

Han er glad for at politiet tar saken på alvor.

– Slike saker må ikke få gå upåaktet hen. Det er viktig at de som står bak blir tatt, slik at man kan få saken ut av verden, sier han.

– Over grensen

Dette er også Gleditsch enig i.

– Noe slikt som dette må ikke kunne strupe debatten eller gå ut over demokratiet. Jeg har fått formidlet til politiet det jeg mener kan være mulige årsakssammenhenger. Enten handler det om min rolle i politikken eller så handler det om min bakgrunn, at jeg er en person med god øknomi, sier han til TV 2 mandag.

– Vi politikere opplever sjikane og sånt i sosiale medier. Det må vi til en viss grad godta. Men så er det noen grenser, jeg har flere ganger opplevd hærverk mot eiendommen min og biler, men når de heller på bensin og forsøker å tenne på huset så er det veldig alvorlig, sier han.

Han håper politiet får oppklart saken.

Følger opp overvåkning

Kari Synnøve Andersen, seksjonsleder for etterforskningsavdelingen hos politiet i Sandefjord, sier de har tro på å kunne løse saken.

SEKSJONSLEDER: Kari Synnøve Andersen er seksjonsleder på etterforskning i Sandefjord. Foto: Finn Ove Hågensen / TV 2

– Vi følger nå opp informasjon som den fornærmede har kommet med i avhør, og vi følger opp rundspørringen vi hadde søndag. Ellers er vi fremdeles interessert i overåkning. Vi har en del materiale fra bensinstasjoner og den slags steder, men vil gjerne ha mer dersom noen har overåkningskamera på huset sitt eller har kjørt i området med kamera i bilen, sier hun til TV 2.

På spørsmål om de ser helgens brann i sammenheng med tidligere hendelser rettet mot varaordføreren, svarer hun at de forløpig ikke har noen kopling.

– Men det vil etterforskningen vise, sier hun.