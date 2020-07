– Han er en reell utfordrer til Alexander-Arnold

Det gror godt i verdens beste fotballag. Til tross for at Jürgen Klopp før helgen lovet at Liverpool ikke ville dele ut Premier League-kamper i julegaver til unggutta, har Neco Williams (19), Harvey Elliott (17) og Curtis Jones (19) gode muligheter til å nå grensen på fem kamper som skal til for å få mesterskapsmedalje.

– De er virkelig nære, men vi gir dem ikke Premier League-kamper for moro skyld, understrekte Klopp.

– Til dels briljant

Liverpool-trioen har vist at de holder nivået når de har fått sjansen. TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt er begeistret over det han har sett.

– Det er tre strålende fotballspillere Liverpool kommer til å få mye glede av, sier han.

Jones scoret sitt første Premier League-mål i 2-0-seieren mot Aston Villa.

– Jones har nettopp skrevet ny kontrakt, og han scoret et praktmål mot Everton i FA-cupen. Han er full pakke. En midtbanespiller som er god med ball - til dels briljant - og som jobber knallhardt uten. Lallana forsvinner i sommer, og det gjør kanskje veien frem litt lettere for Jones, analyserer Thorstvedt.

Trent Alexander-Arnold har utviklet seg til å bli en av de ypperste høyrebackene i fotballsirkuset. Likevel mener Thorstvedt at Williams har det som skal til for å utfordre Liverpool-stjernen.

– Neco Williams er en reell utfordrer på høyreback - av alle syke ting - til verdens kanskje beste høyreback, Trent Alexander-Arnold. Han er en gutt de har veldig stor tro på, og han har vist veldig gode ting i de glimtene vi har sett av ham. Han er 19 år, og det hadde vært superstas for ham å bli mester, sier Thorstvedt.

– Ser ekstremt spennende ut

Det virker å være litt lenger vei til førsteelleveren for stjerneskuddet Harvey Elliott, men på sikt tror Thorstvedt at 17-åringen kan etablere seg i Liverpool-laget.

– Elliott er i samme kategori. Han spilte Premier League-kamp da han var 16 år og 30 dager - den yngste noensinne. Man kan se at det er noe spesielt ved ham. Han har enormt bra blikk, teknikk, er uredd og tøff i trynet. Hele pakken. Han tror jeg kommer til å få mange kamper for Liverpool til slutt. Elliott ser ekstremt spennende ut, roser han.