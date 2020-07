Audi RS4 kan få det til å koke i blodet på mange bilentusiaster. RS4-betegnelsen har vært med oss i mange år, og i en rekke forskjellige generasjoner.

Utgaven som kom i 2006 har en litt spesiell plass i historiebøkene. Det var den første RS4-en med V8-motor. 4,2-literen er dessuten selvpustende, altså uten turbo eller kompressor, noe mange entusiaster setter litt ekstra pris på.

Effekten var mildt sagt oppsiktsvekkende, i sin tid. Den er nemlig på 420 hk. Mye mer enn for eksempel de 343 hk som var i konkurrenten BMW M3, den gang da.

RS4 er tilgjengelig både som sedan og stasjonsvogn. Men det ble ikke produsert så mange eksemplarer. Det betyr at tilgangen er begrenset – og at dette er biler som kan holde seg godt, eller til og med stige i pris, i årene framover.

Har hatt rundt 50 biler

28 år gamle Even Almenning fra Florø er en av dem som har sikret seg et eksemplar. Og den ivrige Audi-mannen er mildt sagt begeistret for RS4-en sin. Etter å ha eid rundt 50 biler, har han ingen planer om å kvitte seg med akkurat denne.

Litt personlig preg har han dessuten sørget for. Helfoliering, modifisert eksosanlegg og litt annet snadder gjør at denne er litt mer rampete enn "vanlige" RS4-er.

– Ja, dette er rått. Jeg har byttet bil ofte – men denne vil jeg ha livet ut. Jeg liker interiøret, designet, kjøreegenskapene og at det er en såpass sjelden bil. Til jobben bruker jeg en 10.000-kroners pickup – for jeg har ikke samvittighet til å kaldstarte denne og drive med mye småkjøring, forteller Even

Familiebil og snerrende sportsbil - i ett

Praktisk

Originalt gjør denne generasjonen RS4 0-100 km/t på rundt 4,8 sekunder. Takket være quattro firehjulsdrift, er den også anvendelig og praktisk på vinterføre.

Avant betyr stasjonsvogn, og gjør at bilen til Even fungerer like godt som familiebil, som på stripa.

I skrivende stund ligger det tre Audi RS4 av denne generasjonen til salgs på Finn.no. To sedaner og en stasjonsvogn. Prisene på disse ligger mellom 370-450.000 kroner.

Hør mer om entusiastbilen til Even i klippet over. Der får du også en smakebit på lyden fra eksosanlegget.

