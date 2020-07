Audi Q7 har i mange år vært en slager her hjemme. Raust med plass, mye utstyr, firehjulsdrift og en passelig dose status er ting vi nordmenn liker.

Men det var først da den kom som ladbar hybrid at det tok skikkelig av. Her til lands elsker vi jo som kjent biler med ledning.

Q7s første ladbare løsning kombinerte diesel- og elmotor. Det var en litt uvanlig løsning, der de fleste av konkurrentene valgte kombinasjonen bensin og strøm.

Nå har det allerede gått fire år siden Audis største kom på markedet i andre generasjon, og Audi har funnet ut at tiden for en liten midtlivs-oppdatering er inne. Ikke minst under panseret finner vi nyheter denne gangen. Men slett ikke bare der.

Vi har kjørt nye Audi Q7 60 TFSIe bensin-hybrid.

Frontdesignet er nytt og vellykket. Det levner heller ingen tvil, dette er en SUV fra Audi.

Hva er nytt?

Her er det ganske mye som er nytt. Om vi begynner utvendig, har bilen fått ny grill og nye frontlamper og kan nå leveres med laserlys. Bilen ser egentlig ut som noe midt i mellom bestselgende og elektriske e-tron – og den eksklusive SUV-en Q8. Også bakparten er endret, med blant annet nye baklykter og en bred kromstripe tvers over bagasjelokket.

Nye og mer effektive luftinntak er på plass foran, sammen med nye fangertrekk foran og bak.

Designet er både mer moderne, nettere og penere enn på den litt trauste forgjengeren.

Audi har også gjort merkbare endringer på kjøreegenskapene. I tillegg til en optimert firehjulsstyring, som tillater så mye som fem graders utslag i motsatt retning i lav fart, er det mulig å bestille Q7 med aktive krengningsstabilisatorer.

Når man kjører rett frem, gir det vesentlig mindre vibrasjoner som forplanter seg oppover i bilen på dårlig vei. Ved sportslig svingkjøring, vil derimot stabilisatorstagene motvirke bilens bevegelser, noe som reduserer krengningen.

Adaptivt luftunderstell gir variabel bakkeklaring, og gjør Audi Q7 klar for offroadutfordringer. Velges S-line eksteriør, inkluderer det en anelse fastere sportsversjon av det adaptive luftunderstellet, som også senker bilen 15 millimeter.

I tillegg her den fått oppgradert interiør, og ser nå ut som de andre i Audi-familien, også innvendig.

Hybriden, som garantert blir bestselgeren her hjemme, har nå fått bensinmotor i kombinasjon med batteri og elmotorer. Om du insisterer, kan den fortsatt leveres med dieselmotor, men da ikke som ladbar hybrid og med "snille" avgifter.

Vår testbil er den største ladbare hybriden 60 TFSIe. Ja, vi har kjørt den på grusvei ...

Hva er styrker og svakheter her?

Q7 har alltid vært en drømmebil for mange familier. Med mye plass, god framkommelighet, komfort, hyggelige kjøreegenskaper, mye utstyr og en god dose status.

I tillegg er det adaptive understellet helt nydelig. Det er rett og slett noe av det beste vi har opplevd på en bil av denne typen.

Bensinmotoren er en turbomatet V6 som alene yter 340 hestekrefter og byr på rause 450 Nm i moment. I tillegg har den altså en elmotor som bidrar med inntil 94 kW (128 hk) og 350 Nm.

Toppmodellen 60 TFSIe har systemeffekt på 456 hk og et dreiemoment på 700 Nm. Den gjør 0-100 km/t på 5,7 sekunder og har en toppfart på 240 km/t, 135 km/t på ren eldrift.

Men strømmen på batteriet forsvinner fort. Etter snaue fire mil er den brukt opp for vårt vedkommende. Den elektriske rekkevidden som er oppgitt til 42 km ved blandet kjøring er i beste fall er "midt på treet" for en helt ny modell av dette kaliberet. Dessuten er bensinmotoren ganske tørst når det er den som gjør jobben alene.

Prisen, blir hyggelige avgifter til tross, for høy for de fleste av oss.

Bilen er stor og dermed også svært romslig innvendig.

Hva koster den?

Den billigste med minste motor som heter 55 TFSie koster ca 1.058.300 kroner, mens vår mer motorsterke testbil, 60 TFSIe, koster rundt 40.000 kroner mer. Altså snublende nær 1,1 million kroner. Det er før du har satt et eneste kryss på tilvalgs-lista. Regn med å bruke ytterligere 200.000 kroner der. Minst.

Interiøret kjenner vi igjen fra ande Audi-modeller. Det er lekkert, men scorer ikke helt topp på brukervennlighet med mange og små knapper.

Hvem er konkurrentene?

Det begynner å bli en del alternativer i dette eksklusive selskapet. Vi kan jo kjapt nevne biler som: BMW X5 e45, Volvo XC90 T8, Mercedes GLE 350 de og Lexus 450 RXh L, for å ta med noen.

Hva mener eierne?

Hva de som faktisk eier og kjører en Audi Q7 mener om bilene sine er svært verdifull informasjon for andre som er interesserte i denne bilen. Til sammen har nesten 30 Q7-eiere delt sine erfaringer med bilen, på godt og vondt, klikk her for å lese mer:

Vi imponeres aller mest av det nye understellet på bilen. Det er bare helt fantastisk! Vi prøvde det ut på ulike veistandarder.

Hva mener Broom?

Det er bare å ta av seg hatten. Dette må være en av tidenes mest vellykkede facelifter. Plutselig er Q7 både fin og moderne igjen. Audi har gjort vellykkede endringer både utenpå og inni. Men det viktigste er likevel det de har gjort med understellet.

Kjøreegenskapene har gått fra gode til supergode! Vi er intet mindre enn imponert over hva Audi-ingeniørene har fått til her på en stor og tung bil.

Den beveger seg så og si lydløst, komfortabelt, men likevel svært presist og balansert. Enten det er nylagt asfalt på motorvei, svingete landeveier, eller fjellveier av grus og med vaskebrett. Audi Q7 vippes ikke av pinnen. Dette er noe av det nærmeste et flyvende teppe du kan komme på fire hjul.

Med disse nyhetene har den ikke blitt noe mindre drømmebil. Snarere tvert i mot. Drømmefaktoren er høyere enn noen gang. Det er dessverre prisen også.

Selv som avgiftsgunstig ladbar hybrid, gjør prisen at den for de aller fleste av oss, forblir med drømmen. Vi tviler dermed på at denne vil bli like populær som forgjengeren.

Du sparer fort vekk en halv million kroner på å velge den helelektriske og bestselgende el-SUV-en Audi e-tron eller den litt mindre Q5 i hybrid-utgave.

Audi Q7 60 TFSIe: Motor: 3-liter V6 bensin + elmotor.

3-liter V6 bensin + elmotor. Effekt: 456 hk / 700 Nm.

456 hk / 700 Nm. 0-100 km/t: 5,7 sek.

5,7 sek. Toppfart: 240 km/t.

240 km/t. Elektrisk rekkevidde: Inntil 45 km.

Inntil 45 km. Oppgitt forbruk: 0,33 l/mil.

0,33 l/mil. L-H-B: 503, 174 og 197 cm.

503, 174 og 197 cm. Bagasjerom: 650 liter.

650 liter. Pris fra: 1.058.300,-

1.058.300,- Pris testbil: 1.096.400 + tilleggsutstyr.

Visste du at:

- Den minste TFSIe55 og den kraftigere 60 TFSIe har samme elektriske rekkevidde.

- Den finnes også i en SQ7-variant med 500 hk/ 770 Nm.

- Den første Q7 kom på markedet i 2005.

- Q7 i sin tid var verdens kraftigste SUV med V12 dieselmotor med to turboer og 1000 Nm.

