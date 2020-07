Dette må du vite før du legger ut på tur

Sommeren 2020 er for mange en mulighet til å oppleve norsk natur på nært hold. Tall fra Finn.no viser at norgesferie og friluftsliv er en tydelig trend blant nordmenn i år.

«Sport og friluftsliv» ligger på tredjeplass over populære kategorier, og søkeord som «telt» og «kajakk» ligger på topp 10-listen over søkeord i juni, opplyser Finn.

Før man legger ut på tur, er det en del ting man bør kjenne til.

– Friluftsliv og sporløs ferdsel må læres. Det positive er at det ikke er så vanskelig. Det handler om å planlegge turen, tenke seg om og å være bevisst, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Stephansen i DNT til TV 2.

Allemannsretten

I Norge har vi noe som heter Allemannsretten. Stephansen kaller den for «gratisbilletten vår til naturen i Norge».

– Allemannsretten er forankret i Friluftsloven og er en viktig del av vår turkultur, sier hun.

Den sier noe om hva vi har lov til å gjøre i det som kalles utmark.

– Innmark er områder som hustomter, gårdsplasser og dyrket mark, som jorder. Utmark er alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, myr, fjell og kystområder, altså fri natur, sier Stephansen.

SLÅ LEIR? I utmark kan du telte så å si hvor du vil i to døgn. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

I utmark kan man sette opp telt eller henge opp hengekøyer, under visse reguleringer.

Man har ikke lov til å plassere det nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter, og teltet kan ikke stå på samme sted i mer enn to døgn.

– Om du vil overnatte flere netter utover dette må du flytte det, med mindre du har fått tillatelse til å oppholde deg der fra grunneier. Slår du opp teltet på høyfjellet eller fjernt fra bebodde strøk, gjelder imidlertid ikke tidsbegrensningen på to dager, forklarer Stephansen.

Allemannsretten gjør at du i utmark kan: Ferdes fritt til fots og på ski.

Raste og overnatte.

Ri eller sykle på stier og veier.

Bade, padle, ro og bruke seilbåt.

Plukke bær, sopp og blomster.

Fiske fritt etter saltvannsfisk. Kilde: Miljødirektoratet

Allemannspliktene

Med Allemannsretten kommer også plikter, de såkalte Allemannspliktene, der den aller viktigste ifølge Stephansen er å vise hensyn.

– Allemannspliktene handler om å vise hensyn både til naturen, dyr og fugleliv, grunneiere og de man møter underveis. Gjør vi alle dette, er vi med på å ta vare på allemannsretten inn i fremtiden, sier hun, og trekker frem sporløs ferdsel som et viktig prinsipp for å ta vare på naturen.

– Det du tar med deg ut, skal være med deg hjem igjen, konstaterer hun.

Fakta: Allemannspliktene Allemannsretten gir rettigheter, men også plikter: Allemannspliktene. De gjelder alle som ferdes i naturen. Friluftsloven sier dette om ferdeselskultur: Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal: Opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre.

Ikke påføre miljøet skade.

Ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen. Kilde: Miljødirektoratet

Tenne opp ild

Noe annet som er lovregulert i Norge, er opptenning av bål. Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud. Det innebærer at det ikke er tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av skog og annen utmark.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpnebart ikke kan medføre brann. Mange steder finnes etablerte bålplasser som kan brukes året rundt, også når det er generelt bålforbud.

Mange kommuner har oversikt over godkjente ildsteder på sine nettsider.

I tillegg til generelt bålforbud, kan brannvesenet legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Da er det ikke lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden, eller på godkjente bålplasser.

Før man skal ut på tur, er det alltid lurt å sjekke skogbrannfaren i området. Den finner du oversikt over på Yr.no sine nettsider.

Mat i naturen

Skal man tilbringe flere døgn i naturen, må man naturlig nok spise. Og selv om muligheten for å gjøre opp bål er begrenset, er det fortsatt mulig å få seg varm mat.

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes når det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig.

– Har du med gassbrenner eller primus kan du lage deg pizza, gryterett, taco eller fiskeburger. Eller hva med å lage eggerøre i stekepanna med medbragt potetsalat og spekemat? Du kan også ta med mattermos med pølser eller suppe på, eller en ferdiglaget salat eller pai, sier Stephansen.

Doturen

Spiser man, er det heller ikke til å komme unna at maten må ut igjen på et tidspunkt. Og hvordan løser man egentlig det når man er på tur?

– Ha alltid med en liten pose og en hagespade, slik at du kan grave et hull på 15 centimeter til det som må ut. Løft av topplaget når du graver hull. Når du er ferdig, tar du med papiret ditt til en medbragt søppelpose, og så legger du topplaget over hullet, da kan man nesten ikke se at du har vært der, sier Stephansen.

Mange vil kanskje oppleve det som ubehagelig å være uten dusj og toalett når man menstruerer. Men er det den tiden av måneden, er det ikke noe i veien for å dra ut i naturen, så lenge man planlegger litt.

– Ved mensen er det lurt å ha med deg våtservietter. Disse er søppel, og forsvinner ikke om du lar dem ligge i naturen. De skal derfor alltid med i søppelposen hjem, sier Stephansen, og fortsetter:

– Sover du ved en elv, ved havet eller ved et vann, er det også forfriskende å ta seg et morgenbad og en dukkert etter tur.

– Såre enkelt

Mari Stephansen oppsummerer hva vi bør ha i bakhodet når vi er ute i norsk natur, slik:

– Det er i grunn såre enkelt. Du skal kun legge igjen et takk for deg og ingenting annet. Ta med deg alt søppel hjem. Ha med deg en hagespade og en pose i sekken til dobesøket, ikke la dopapir eller våtservietter ligge i naturen. Respekter bålforbudet. Tenner du bål utenom etablerte bålplasser skal du rydde etter deg. I utmark kan du slå opp telt eller hengekøye 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Se til at hengekøya ikke skader treet, bruk slynger og ikke tau.