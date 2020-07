Datteren (10) ble knust da hun så hva hun fikk

Alenemoren fra Hønefoss mistet jobben under koronakrisen, og trengte hjelp til å arrangere bursdag til sin ti år gamle datter.

Mangel på penger gjorde at hun tok kontakt med Kim Petter Christiansen (35), leder av organisasjonen «Hjelpende hånd», for å gi datteren sin en feiring.

Christiansen nølte ikke, og organiserte hjelp til bursdagen.

Kim Petter Christiansen leder organisasjonen «Hjelpende hånd». Foto: Privat

Han samlet inn bløtkake, godteri, pølser, brus og papptallerkener med Frost-tema.

Han tok også i mot noen små gaver. Men én av gavene inneholdt noe helt annet enn glede.

– Først var hun veldig fornøyd med hjelpen, og muligheten til å feire bursdagen til datteren sin. Men på kvelden brast datteren i gråt da de så hva som var i gaven, forteller Christiansen.

Det var Ringerikes Blad som først omtalte hendelsen.

«Haha! til pass for dere! Få deg jobb!»

I en eske, innpakket i gavepapir, lå det ikke annet enn avispapir og en liten lapp med en uhyggelig beskjed.

«Haha! Til pass for dere! Få deg jobb!», hadde en ukjent avsender skrevet til familien.

– Det er ikke annet enn bedritent. Folk hadde gitt bort gaver for å hjelpe, så er det noen som gjør sånt. Jeg blir bare sint og frustrert, har ikke ord, forteller en tidlig opprørt Christiansen til TV 2.

Christiansen har pratet med moren i ettertid. Hun var fortvilet, men verst var det for den ti år gamle datteren.

– Datteren skjønte at noen mobbet familien og situasjonen de var i. Datteren gråt av det, forteller han.

Denne lappen lå inni en av pakkene tiåringen fikk til bursdagen sin. Foto: Privat

Bygda mobiliserte

Etter at det skjedde, la Christiansen ut et innlegg på Facebook. Det fikk tobarnsmor Tone Grønvold (39) til å agere.

– Den lappen er helt forferdelig. Jeg leste et innlegg på Facebook, og jeg fikk så vondt i hjertet. Jenta hadde tiårsbursdag og moren hadde mistet jobben, det setter ting i perspektiv, sier Grønvold til TV 2.

Etter at tobarnsmoren hadde lest innlegget, samlet hun sine to sønner, Albert (8) og Bendik (9) i sofaen. Da var det ingen tvil om at de skulle hjelpe.

– Da jeg fortalte gutta om det, satt de bare å måpte. Guttene kom med flere forslag, blant annet å ta sparepengene. Vi landet til slutt på at vi spurte lederen for organisasjonen om hva jenta ønsket seg, sier Grønvold.

Samlet inn gaver

De fikk svar om at tiåringen ønsket seg klær, sminke og smykker. Da satte Grønvold og sønnen Albert seg i bilen i retningen Hønefoss sentrum.

Tone Grønvold reagerte kraftig på gaven tiåringen fikk. Foto: Privat

– Vi gikk inn til min søster som eier en gullsmedbutikk og fortalte historien. De fikk frysninger og da begynte de å pakke inn både sølvsmykker og øredobber som jenta kunne få, forteller Grønvold.

– Det er første gang jeg har vært på tiggerunde, men når noen spør om hjelp på den måten, så trenger de hjelp. Sett litt i perspektiv, så er det mange som ikke vet hva man skal gi til barna sine til jul, men det sitter foreldre som ikke har råd til å gi noe som helst, legger hun til.

– Albert ville også gi, så da kjøpte vi inn klær. Det er veldig lett at vi gir 500 kroner for at noen skal bli så glad, sier moren.

I ettertid har moren fortalt Christiansen at all støtten har vært rørende.

– Moren er redd for at folk skal skjønne hvem det er, siden det er så flaut å måtte be om hjelp. Men støtten har vært veldig rørende. Det renner inn med Vipps-bidrag, og nå har vi råd til å kjøpe inn det datteren ønsket seg mest, en Nintendo Switch, sier Christiansen.