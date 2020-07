Mourinho slår tilbake etter Arsenal-spøk: – De har ikke så mye å feire

Tottenham-manageren med klar beskjed etter at Arsenal latterliggjorde Tottenhams 1-3-tap for Sheffield United.

Se Tottenham - Everton i kveld fra klokken 20:30 på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Det hele startet med at Arsenal delte et innlegg på sin Facebook-profil i helgen – etter at Tottenham tapte 1-3 for Sheffield United.

I innlegget la Arsenal ut høydepunkter av deres FA-cup-seier på Bramall Lane (Sheffield Uniteds hjemmebane), med overskriften: «Det er ikke lett å slå Sheffield United på Bramall Lane».

Dette fikk Tottenham-manager José Mourinho til å reagere. Portugiseren mener innlegget sier mer om Arsenal, enn det gjør om Tottenham. Det melder Independent.

– Jeg tror at hvis de hadde toppet tabellen eller kjempet for en topp fire-plassering, at de ikke ville hatt glede av andre sine problemer, sier Mourinho på en pressekonferanse før møtet med Everton.

– Du liker bare andre sine problemer når du selv har problemer. Det sier mer om dem. De har ikke så mye å feire og må få muligheten til å gjøre det. De er i en veldig lignende situasjon som oss på tabellen, fortsetter Mourinho.

Samtidig påpeker den meritterte manageren at han ikke liker å koble klubben til innlegg i sosiale medier.

– Personen som gjorde det, gjorde det nok for seg selv. Jeg tror ikke det var Mikel Arteta, Granit Xhaka eller en annen kaptein som la ut innlegget. Det var antagelig en fyr som har jobbet hjemmefra i tre måneder, sier portugiseren.

Både Arsenal og Tottenham kniver om plass i Europa Ligaen. Arsenal har for øyeblikket et overtak med fire poeng ned til Tottenham.

Se Tottenham - Everton i kveld fra klokken 20:30 på TV 2 Sport Premium og Sumo!