Matic forlenger med Manchester United

Det bekrefter Manchester United på sin hjemmeside.

Matic kom til United i 2017, og har spilt 114 kamper for klubben. Nå skal han være i Manchester også de tre kommende årene.

– Jeg er veldig glad for å fortsette som en del av denne fantastiske klubben. Som spiller har jeg mye mer å gi, og mer jeg vil oppnå. Å få gjøre det i Manchester United vil være en stor ære. Vi er inne i nøkkeldelen av sesongen, og vi spiller bra. Vi kommer til å fortsette å kjempe slik at vi kan avslutte denne sesongen med en høy plassering, og gjøre våre fantastiske supportere stolte, sier Matic i pressemeldingen.

Ole Gunnar Solskjær er glad for at en ny kontrakt er på plass, og for at han får ha med seg 31-åringen videre.

– Jeg vet hvilke erfaringer han har, hvor profesjonell han er og lederrollen han har som er uvurderlig for denne unge og talentfulle gruppen. Vi har en sterk midtbane og det Nemanja tilfører er en av hovedgrunnene til det. Nemanja har vært her i tre sesonger, og han forstår virkelig hvilke verdier man skal ha som Manchester United-spiller. Han er fremdeles veldig ambisiøs og bestemt, noe som vil være viktig for oss for å nå målene våre de kommende årene, sier United-manageren.