Broiler-Mikkel om båt-tabbe: – Det ble litt hektisk

Mikkel Christiansen er kanskje bedre kjent under artistnavnet «Mio», og utgjør halvparten av DJ-duoen «Broiler». «Broiler»har flere hundre millioner avspillinger på Spotify, og det har gjort at Christiansen i 2016 kjøpte dette huset i Mjøndalen, til 7,5 millioner.

DJ-stjerna legger ikke skjul på at han har hatt dyre hobbyer opp gjennom årene, med blant annet mange og dyre biler.

I fjor måtte han imidlertid selge drømmebilen, men det betyr ikke noe mindre action i hverdagen av den grunn.

– Jeg pleier å si det at sist gang jeg kjeda meg var en gang i 2012, forteller Christiansen til God kveld Norge.

Drømte om vestlandet

Etter at det i lang tid har svirret romanserykter rundt artisten og influenser Sofie Karlstad (22), gikk førstnevnte langt i å bekrefte forholdet til God kveld Norge like før sommeren.

Da kunne han også røpe at de to hadde en plan om å legge ferien til Vestlandet i sommer, da de begge er veldig glade i å dra på bilturer.

– Det er det peneste stedet jeg vet om i hele verden. Det er så sykt mange steder der som er fint. Jeg har vært på Vestlandet mange år på rad nå, og jeg blir aldri ferdig med å finne nye steder, forteller han.

I juni kunne det se ut som de gjennomførte planen, da de begge delte idylliske bilder på sine Instagram-kontoer fra de samme stedene på Vestlandet.

Flere ulykker på rad

DJ-en forteller at de beste sommerminnene er fra alle spillejobber på varme sommerdager.

I fjor holdt det imidlertid på å gå galt da han og en kompis var på vei til Sverige for en spillejobb, da Porschen hans tok full fyr på veien.

– Det som skremte meg var at når jeg tenkte på at vi nettopp hadde kjørt gjennom en veldig lang tunnel. Hvis den hadde tatt fyr inni der, så hadde det blitt et problem for veldig mange andre enn oss. Så jeg er glad for at det gikk såpass bra, forteller Christiansen.

Han legger ikke skjul på at han og kompisene stadig vekk finner på mange uskyldige sprell, og han husker spesielt ett øyeblikk fra i fjor sommer som ble ganske hektisk.

– Vi kjøpte en båt, jeg og gutta. Sånn kjempestor skute. Den var gedigen og kosta 5000 kroner, forteller han og fortsetter:

– Også sank den, og det ble litt hektisk. Så måtte vi prøve å få den til å ikke synke.

Båten hadde ikke motor og ingen kom til skade under hendelsen.

– Jeg drev og tauet den rundt, og hver gang det blåste så drev den på land, og til slutt begynte den å synke, forteller Christiansen, og sier at de endte opp med å gi bort skuta til en organisasjon som jobber med å fjerne plastikk i havet.