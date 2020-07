Solskjærs midtstopperflørt får fansen til å spekulere

Manchester United-toget går på skinner for tiden. Lørdag ble Bournemouth slått 5-2 på Old Trafford. Med fem kamper igjen har de røde djevlene gode muligheter til å sikre seg en av plassene som gir Champions League-spill neste sesong.

Det ser desto mørkere ut for Joshua Kings Bournemouth. Kampene etter koronapausen har vært skrale. Ved et eventuelt nedrykk vil trolig flere av de mest profilerte spillerne forlate klubben.

En av dem er Nathan Aké. Midtstopperen kobles til flere av de store klubbene, deriblant Manchester United.

Og Manchester United-fansen fikk vann på mølla av den korte samtalen Solskjær hadde med midtstopperen etter lørdagens kamp.

Spisse ører på sosiale medier la merke til at Solskjær flørtet med Aké. BT Sports tekstet samtalen slik: «You need a bit of luck from your centre-backs. Just keep going».

Manchester United-supportere hevder derimot at Solskjær sa følgende: «We need a left footed centre back. Keep going».

Hør samtalen under:

Swear he says ‘we need a left footed CB, keep going’ pic.twitter.com/bRCBSzZ4Gt — utdcover (@utdcover) July 5, 2020

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tolker klippet som en overgangsflørt.

– For meg høres det veldig ut som det.

Han mener Aké hadde passet bra inn i Manchester United.

– Slik jeg ser det er det i den posisjonen Manchester United mest åpenbart trenger noen. En ballsikker midtstopper med venstrefot. Det henger på greip at han er på utkikk etter en spiller som Aké, sier Stamsø-Møller.

– Lindelöf er terningkast fire. Manchester United må ha bedre spillere enn det om de skal være med i toppen. Han er ikke like pålitelig som de beste midtstopperne. Aké er litt opp og ned, men han har helt klart et potensial, fortsetter han.

Han tror ikke Bournemouth-manager Eddie Howe er like fornøyd dersom det viser seg at Solskjær la ut et lite overgangsagn.

– Det er ikke dumt for Aké å høre slike ting. Uansett hvordan det måtte gå. Hva treneren hans tenker er noe helt annet. Man mistenker ofte at det blir sagt ting og at det foregår småflørting her og der. I den situasjonen Bournemouth er i nå, er det ekstra surt for Howe å høre at en manager for et bedre lag angivelig flørter med spilleren hans, sier TV 2-eksperten.