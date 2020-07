Datingklar Carina Dahl (34): – Vil noen campe med meg i sommer?

Torsdag var det klart for en stjernespekket kveld på Allsang på grensen i Halden. En del av kvelden var nemlig satt av som hyllest til DDE, ettersom bandet opptrer på festningen for tiende år på rad.

Blant artistene som hadde tatt turen var også Linni Meister og Carina Dahl, og de hadde en helt spesiell overraskelse til trønderrockerne.

– Det er jo en hyllest til DDE, og vi covrer jo da selvfølgelig «Rumpa Mi», og vi er veldig fornøyd med hva vi har klart å lire utav oss, ler Meister og får støtte av Dahl.

Se intervju i videovindu øverst!

Slipper låt

De to venninnene forteller at de har «kjent hverandre i alle herrens år» og har lenge hatt et ønske om å lage en låt sammen. Nå var timingen perfekt.

– Nå fikk vi jo muligheten til å gjøre det her på Allsang, så det er jo ekstremt gøy å gjøre dette sammen. Og det er jo min første gang på Allsang, så det er litt trygt å ha med seg hun snuppemor, ler Dahl og legger til:

– Og så håper vi jo at Bjarne og resten av bandet synes det er kult da.

Tapt mye penger

I likhet med mange andre artister har koronatiden ikke gått upåaktet hen hos Dahl og Meister heller.

– For min del så har jeg jo mistet ekstremt mye spillejobber, og jeg jobber jo også en del som konsulent for festivaler. Så alt jeg gjør er jo publikumbasert. Så jeg har jo tapt enormt mye jobb, da også penger. Men jeg jobber jo hardt hele tiden, så det går fint, forsikrer Dahl.

– Jeg har jo en sønn, så jeg har viet all min tid til han og vært hjemmelærer, så jeg har hatt nok å henge fingrene i, men det er veldig deilig at oppdragene begynner å komme igjen. Trenger det, for å si det sånn, forteller Meister.

«Single ladies»

Meister kunne i forrige uke bekrefte at hun igjen har blitt singel. Hun og eksforloveden, Niklas Tangen Klein, har tidligere brutt forlovelsen flere ganger, men uttalte tidligere i sommer at koronatiden hadde ført dem sterkere sammen.

Paret skulle etter planen gifte seg i august, men slik ble det altså ikke.

Venninne Carina Dahl sier at det ikke er mye nytt å fortelle på kjærlighetsfronten for hennes del, men hun er veldig åpen for at det kan skje noe snart.

– Hehe, jeg har jo datet litt, men nå er jeg egentlig ganske singel igjen, så det er ikke så lett det der, sier hun og ser inn i kamera:

– Så hvis det er noen som kunne tenkt seg å campet litt med meg i sommer, så er det bare å.. Neida, haha «gurimeg», ler hun.

Travel sommer

Selv om ferien ikke ble like fylt med konserter og oppdrag som artistene hadde håpet, har de likevel et travelt program.

– Jeg skal ha norgesferie, og så jobber jeg litt med en undertøyskolleksjon. Så det blir litt begge deler, både ferie og jobb, forteller Meister.

Dahl skal også kombinere ferie og jobb, og har lagt opp et stramt program med mindre konserter i helgene, og tid til litt ferie i ukedagene. Da har hun også planene klare for hvordan fridagene skal brukes.

– Jeg er veldig glad i toppturer og sånn jeg da, så jeg gleder meg veldig til Lofoten. Og så skal jeg til Loen og Geiranger, der har jeg ikke vært siden jeg var liten. Jeg liker litt vakker natur, blandet med trening og et lite glass rødvin, haha, ler Dahl.

