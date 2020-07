Det var i et intervju før lørdagens kamp mellom Vålerenga og Aalesund at Lars Bohinen sa følgende:

– Vi er kjerringer i boksen og det tror jeg vi må begynne å ta innover oss, uttalte Aalesund-treneren i et intervju med Eurosport.

Kommentaren har satt flere sinn i kok. Sportslig leder i Stabæk Kvinner, Richard Jansen, synes det er synd at Bohinen valgte å uttrykke seg på den måten.

– Det er ikke det farligste som har blitt sagt i fotballen, og at det var Bohinen som sa det denne gangen er synd, for han er en mann med gode holdninger til kvinnefotballen. Jeg er mer opptatt av er sjargongen. Det er ikke heldig for produktet at menn med dårlige prestasjoner på fotballbanen blir stemplet som kvinner.

– Vi er i 2020, dette blir veldig 1950. Som i langrenn har man uttrykket «kjerringdeng». Hver gang jeg hører det tenker jeg «hvor gamle er dere?». Det er et forferdelig uttrykk, og det oser nedlatenhet av det, sier Jansen til TV 2.

Også talsmann-og styremedlem i Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, reagerer på Bohinens utspill.

Han understreker at han uttaler seg som privatperson og ikke på vegne av Norsk Supporterallianse.

– Jeg reagerer fordi dette er noe man ofte hører i herrefotballen og det synes jeg ikke noe om, men jeg er ikke ute etter å ta Bohinen. Det er på tide å snakke om det som er en uting, sier Moldestad til TV 2.

Lars Bohinen ønsket ikke å kommentere saken overfor TV 2, men refererte til det han sa til Nettavisen søndag.

– Jeg har ikke fått noen reaksjoner på det, men jeg fryktet det. Folk må ikke være så sarte. Jeg orker ikke bry meg om sånne ting, litt takhøyde må det være. Folk blir jo krenka for ingenting i dagens samfunn. Folk må kutte ut, sa Bohinen til Nettavisen.

– Det er et elendig uttrykk

Ingrid Marie Spord, som spiller for Idrettslaget Sandviken, synes det er merkelig at Bohinen ikke beklaget for sin kommentar.

– Det er et elendig uttrykk spør du meg. Jeg synes det er vanskelig å si hvorfor han velger å si noe slikt. Det er dårlig bruk av uttrykk. Men dessverre blir det brukt som skjellsord – som er spesielt negativt for kvinner, sier Spord til TV 2.

Ingrid Marie Spord tror ikke Bohinens kommentar var gjennomtenkt. Foto: Berit Roald

– Jeg regner med at han ikke tenkte seg om da han sa det, utdyper Spord.

Direktør for Elitefotball i NFF, Lise Klaveness, ønsket ikke å kommentere saken overfor TV 2 – men har brukt Twitter for å ytre sitt synspunkt. Hun mener problemet er større enn Bohinens utsagn.

Det er selvsagt høy takhøyde i fotballen for å gi uttrykk for følelser og konkurransedriv. Men alle vi som jobber profesjonelt i næringen bør anse det som en del av jobben å ta utgangspunkt i den grunnleggende verdien om at fotball er for alle og tilpasse språket vårt deretter👇 — Lise Klaveness (@Lisekla) July 5, 2020

«Slik jeg ser det handler det om profesjonalitet og hvilken historie vi ønsker å fortelle om idretten vår. Uttrykket er opprinnelig fra en tid hvor generell holdning var at fotball er for menn. Slik er det ikke lenger».

Før hun legger til:

«Det er selvsagt høy takhøyde i fotballen for å gi uttrykk for følelser og konkurransedriv. Men alle vi som jobber profesjonelt i næringen bør anse det som en del av jobben å ta utgangspunkt i den grunnleggende verdien om at fotball er for alle og tilpasse språket vårt deretter».

Mener det må tas tak i kvinnediskriminering i norsk Fotball

Richard Jansen roser jobben som er gjort med rasisme og homofili i norsk fotball – samtidig mener den sportslige lederen i Stabæk Kvinner at det bør jobbes mer med kvinnediskriminering.

– Jeg skal ikke overreagere heller. Det finnes farligere ting i verden. Men det er på tide å ta tak i kvinnediskriminering også. Vi hadde ikke blitt kvitt rasismen om vi trakk på skuldrene og sa at det var greit fordi ting ble sagt i kampens hete. Hadde Bohinen sagt at de så ut som en gjeng med afrikanere, hadde det vært ramaskrik, sier Jansen.

– Vi kan kanskje bli litt flinkere til å variere språket. Juniorfeil er en fin formulering, og så kan man videreutvikle det litt. Jeg synes det er lite innovativt. Språket utvikler seg, og dette er en del av språket som ikke utvikler seg i det hele tatt.

Gjert Moldestad synes også det må jobbes mer med kvinnediskriminering i norsk fotball. Han reagerer også på hvorfor det ikke har blitt satt fokus på det tidligere.

– Man hører ofte «Du skyter som en jente, kjerringfotball, fotball er for mannfolk, kaster som en jente, osv» hvorfor skal man si sånt? Man sammenligner svake prestasjoner på banen med kvinner eller kvinnefotball, og det reagerer jeg på. Vi må sørge for at fotballen er for alle og at vi har en fin måte å snakke til hverandre. Det er mulig å bruke uttrykk uten å sette noen mennesker i et negativt søkelys. Det handler om å gjøre fotballen til et sted for alle, sier Moldestad til TV 2.