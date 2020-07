Må i fengsel etter å ha stjålet sekssifret beløp fra egen arbeidsplass

Ifølge en tilståelsesdom fra Romsdal tingrett erkjente mannen at han i en periode på 10 måneder forsynte seg med 216 000 kroner i kontanter fra kassa til serveringsstedet og satte pengene inn på egen konto.

– Jeg var spilleavhengig og brukte alt av penger på spill. I starten så jeg på dette som lån, men spillingen eskalerte og jeg trengte mer og mer penger, forklarte mannen i tingretten.

Han mente også at selskapet han jobbet for skyldte han aksjer, og erkjente at han kan ha brukt dette som en unnskyldning for seg selv da han tok pengene.

Tingretten har dømt mannen til ubetinget fengsel i 75 dager for grovt underslag. Dommen er i tråd med påstand fra påtalemyndigheten.

– Det er skjerpende at det gjelder et betydelig beløp og at underslaget er skjedd ved flere anledninger over en lengre periode, heter det i straffeutmålingen.