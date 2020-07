Campingvogn hengende i rekkverk stanser bil- og båttrafikk

Karmsund bru i Karmøy kommune er stengt for trafikk, både over og under brua, etter at en campingvogn veltet.

Politiet advarer om at ting kan falle fra campingvognen og ned på båttrafikken som går under brua.

– Det er en innfartsåre, så vi har kontaktet Kystvakta for å stenge sjøen som går under brua også, sier operasjonsleder Victoria Hillvegg til TV 2.

Vil ta tid

SKADET: Campingvognen klamrer seg fast til rekkverket. Foto: Oddgeir Sundgot

Ifølge politiet er et bergingsselskap på plass, men må vurdere om det er forsvarlig å fjerne campingvognen. Bergingen vil ta tid, da det blåser svært mye på brua.

Bilder fra stedet viser at campingvognen henger delvis ut av brua.

Da campingvognen veltet traff den en annen bil. Sjåføren i bilen, og et barn som satt i bilen ble fraktet til legevakten etter å ha fått glass over seg, men de skal ikke være alvorlig skadet.

Politiet har opprettet en sak på hendelsen, men det er ikke aktuelt å beslaglegge førerkortet til vedkommende som kjørte bilen med campingvognen.

Karmsund bru er stengt på ubestemt tid.

Advarer mot å kjøre

Kort tid senere melder politiet i Sør-Vest at en campingvogn også har veltet på Boknasund bru i Bokn.

– Politiet anbefaler at biler med campingvogn og campingbiler tar dagen med ro og ikke kjører. Det blåser kraftig, og vil gjøre det utover dagen, skriver politiet på Twitter.