Neida, dette er ikke helt det du tror ...

Den elektriske familiebilen Audi e-tron er blitt trykket til brystet av det norske folk. Mer enn 5.600 eksemplarer er solgt her hjemme så langt i år. Den er med det Norges desidert mest solgte bilmodell.

Men det gjelder som kjent å ikke hvile på sine laurbær. Det gjør da heller ikke Audi. De lanserer nå en mer sporty og heftigere utgave av bestselgeren sin.

Hils på Audi e-tron S. I Audi-sammenheng står den bokstaven S ofte for mer moro.

Verdens første med tre motorer

Nye Audi e-tron S og e-tron S Sportback gir en mer sporty kjøreopplevelse. I S-modus leverer de boost-ytelser i åtte sekunder – med hele 503 hk (370 kW), og 973 Nm dreiemoment. Standardsprinten til 100 km/t tar da bare 4,5 sekunder, og toppfarten er 210 km/t.

Audi e-tron S skal bidra til å øke kjøregleden vesentlig.

De nye S-modellene har to elektriske motorer på bakakselen, og en på forakselen. Det gjør den til en av verdens første serieproduserte biler med tre elmotorer.

Drivlinjen er basert på et modulært konstruksjonsprinsipp: En tilpasset versjon av den kraftigste bakre motoren i Audi e-tron er her flyttet foran. Den fremre motoren fra e-tron 55 er flyttet bak – i tospann med en identisk motpart, og med individuelle tilpasninger.

Høyvolt-batteriet har en bruttokapasitet på 95 kWh (86 kWh netto), noe som gir en rekkevidde på opptil 350 km (WLTP).

Elektrisk «torque vectoring» med to motorer

I ordinær drift er drivlinjen optimert for effektivitet, og da drives kun de bakre elmotorene. Den fremre er derfor i utgangspunktet uten spenning, men kobles inn ved behov. Innkoblingen skjer i løpet av millisekunder.

En annen nyhet er den elektriske «torque vectoring»-effekten de to elektromotorene bak gir. På denne måten tas den klassiske sportsdifferensialen over i en elektrisk tidsalder.

De bakre elektromotorene sender drivkreftene direkte til hvert sitt hjul. En mekanisk differensial finnes altså ikke. 40 år etter at Audi innførte quattro-teknologien for første gang, løftes nå firehjulsdriften til et nytt teknikknivå. Resultat er bedre kjøre- og styrerespons – og høyere sikkerhet.

En annen fordel er veigrepet: Dersom ett av bakhjulene for eksempel står på is mens det andre står på bar asfalt, kan dreiemomentet raskt reguleres mellom de to motorene. Hjulet som har grep får da alt det tilgjengelige dreiemomentet, mens det som ikke har grep nærmest bare ruller med.

Den allerede sporty Sportback blir enda med sporty i S-kostyme.

Understell med S-tuning

Plasseringen av høyvoltbatteriet gir god vektfordeling og lavt tyngdepunkt.

Understellet har en ny og egen S-spesifikk tuning. Hele syv innstillinger kan velges i «Audi drive select». Blant innstillingene som da endres, er høyden på det adaptive sportsunderstellet. Luftfjæringen med adaptiv demping kan variere bakkeklaringen med opptil 76 mm.

De elektriske S-modellen får 20-tommers felger som standard, men flere ulike hjul kan leveres – helt opp til 22-tommer. For å oppå det S-typiske veigrepet i sideretning, er dekkbredden økt til 285 mm. Felgene er utstyrt med store, sorte bremsekalipere med rød S.

Med elektronisk kontroll av bremsetrykket («by wire») reagerer bremsene kjapt: Bare 150 millisekunder etter aktivering kan bremseklossene ha maksimalt trykk mot bremseskivene.

Både den vanlige e-tron og Sportback blir å få i S-utgave.

Aerodynamikken forbedret

Med de virtuelle sidespeilene (tilvalg), oppnår Audi e-tron S-modellene en god aerodynamikk. Strømningsoptimerte hjulbreddere gir også et betydelig bidrag til å løse motsetningen mellom sportslig utseende og lav luftmotstand. Denne teknologien er utviklet av Audi, og patentert. Merket med de fire ringene lanserer nå dette for første gang i masseproduksjon.

Resultatet er at Audi e-tron S Sportback får en Cw-verdi på bare 0,26, mens Audi e-tron S har en Cw-verdi på 0,28.

Et ytterligere viktig bidrag til den gode aerodynamikken, er kontrollen av kjøleluften til bremsene foran. Luftinntakene holdes lukket så ofte som mulig, slik at luften flyter over panseret nesten helt uten turbulens.

Prisene på e-tron S er ikke klare enda. Men vi blir ikke overrasket om også denne utgaven kommer til å selge godt, selv om den blir vesentlig dyrere enn innstegsmodellene.

Den lille S-en utgjør en stor forskjell.

Bredere bil

De fem centimeter bredere S-modellene gjenkjennes ved første blikk. Både front- og hekkstøtfanger har markante konturer, med en diffusor som løper i hele bilens bredde. Støtfangerne flankeres av større «Air Curtains», som forbedrer aerodynamikken.

Skjermene er 23 millimeter bredere på hver side som gir en vesentlig visuell forskjell på eksteriøret. Sølvfargede detaljer, som leppen på frontstøtfangeren, grillen, dørinnfellingene og diffusoren, setter tonen. Om ønskelig, kan Audi levere eksteriørdetaljer i kontrastfarge eller i sort.

Begge S-modellen kan velges med digitale Matrix LED-lys. Lyset er delt i små pixler, og kan reguleres svært presist. Det åpner for nye funksjoner som fil- og orienteringslys. I trange passasjer kan for eksempel lyset vise bilens eksakte plassering, og dermed hjelpe føreren til å holde seg helt i midten. I tillegg kan frontlyktene prosjektere små, digitale lysshow når du setter deg inn i bilen, og før du går ut av den.

De to elektriske S-modellene fra Audi åpner for mot slutten av sommeren. Prisene på e-tron S er enda ikke kjent.

