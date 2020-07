Spyttet mot sikkerhetsvakt og sa han hadde korona

En mann i 60-årene må tirsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha truet med en straffbar handling, samt å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre sin jobb.

Det var 3. april ved 18-tiden, tre uker etter at regjeringen innførte de strengeste tiltak i fredstid i Norge, at mannen var utenfor Coop Mega ved Aker Brygge.

Foranledningen for hendelsen var at mannen, som var svært beruset, falt.

En sikkerhetsvakt kom bort til ham, og en ambulanse ble tilkalt.

Ifølge tiltalen, spyttet mannen mot sikkerhetsvakten og uttalte at han hadde korona.

– Beklager

Kort tid etter, idet en politibetjent og vakten skulle følge ham bort til en ambulanse, nektet han å bli med. Han skal da ha trukket pusten og blåst ut blodholdig spytt.

Politiet ble nødt til å sette på mannen en spyttmaske.

– Det ble en tildragelse etter at mannen falt som desverre utviklet seg slik. Han har forklart at han var full, og han beklager og er lei seg for det som har skjedd. Han er innstilt på å møte i retten og forklare seg, og det forventes at han vil erkjenne det faktiske forhold, sier mannens forsvarer Annette Barlinn til TV 2.

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, og satte den i sammenheng med situasjonen landet var i.

Fikk 75 dager

Strafferammen for forholdet er opptil et halvt års fengsel.

Tidlig i april ble en annen mann dømt til 75 dagers fengsel for å ha spyttet mot politiet og truet med koronasmitte.



Denne saken ble behandlet i hurtigdomstolen, og hendelsen skjedde bare et par dager etter regjeringens inngripende korona-tiltak.

Også denne mannen forklarte i retten at han var svært beruset da hendelsen fant sted.