Komponist Ennio Morricone er død

Det melder det italienske nyhetsbyrået Ansa.

I 2007 vant Morricone en æres-Oscar, og under utdelingen i 2016 vant han Oscar for beste originalmusikk for Quentin Tarantinos westernfilm «The Hateful Eight».

Morricone er en legende innen filmmusikk, og har komponert musikk for drøyt 500 filmer.

Mest kjent er han kanskje for samarbeidet med regissør Sergio Leone om hans sjangerdefinerende spagettiwestern-filmer på 60- og 70-tallet.

Da han snakket med NTB før sin konsert i Telenor Arena i januar 2019, fortalte han hva som drev ham til å fortsatt spille konserter, langt inn i alderdommen.

– Hoveddrivkraften min er å se og føle reaksjonen til publikum når de lytter til musikken min, og lytter til musikken uten bildene fra filmen. Det er veldig viktig så vel som givende for meg å se, sa Morricone.

