Varsler storkontroll – her kan du bli stoppet av politiet denne uken

Politiet setter inn støtet på norske veier denne uken. Sjekk ditt fylke i den omfattende listen over hvor du kan bli stoppet.

Sommeren er i gang, og mange nordmenn har sommerferie.

For mange av oss blir sommeren annerledes enn vi kanskje så for oss før 12. mars, og det er ventet at mange legger sommerferien til norske veier i år.

Dette er politiet forberedt på.

Omfattende kontroller

Denne uken kjører de storkontroll av norske veier.

– Ved varsling av kontrollvirksomheten vil vi informere trafikantene om UPs prioritering denne uken, for å få de til å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri og være oppmerksomme i trafikken, sier assisterende sjef for Politiets utrykningsenhet (UP), Roar Skjelbred Larsen, til TV 2.

Politiet vil være tungt til stede langs en rekke utvalgte veier i landet denne uken. Den fullstendige listen over prioriterte strekninger finner du lenger ned i saken.

Politiet har kjørt ekstra kontroller langs prioriterte veier også tidligere i sommer, og varsler at de i tillegg til denne uken, også kommer til å stå klare i grøftekanten i uke 32.

Dette er et ledd i den årlige «Aksjon grønnne veger».

– Sommeren er dessverre høytid for å kjøre for fort og for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Nesten 50 prosent av ulykkene med hardt skadde og drepte i trafikken skjer i løpet av sommermånedene juni, juli og august, sier UP-sjefen.

Dette er bakgrunnen for at politiet i løpet av sommeren har en uke i måneden der de følger ekstra med.

Vil ha færre drepte

Målet med kontrollene er at ferierende nordmenn skal holde fartsgrensen og ikke kjøre ruspåvirket.

– Hensikten er å øke kontrollvirksomheten på europa- og riksveiene for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken i sommer, sier Skjelbred Larsen.

De er ikke redde for å varsle om kontrollene på forhånd. Målet er ikke å ta flest mulig, men at folk kjører på riktig side av loven.

Dette er politiets prioriterte strekninger rundt om i landet: