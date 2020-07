Ute på landeveien, to timer fra hytta, skjer det. Motoren dør, og ingenting du gjør får liv i den igjen. Du kjører til siden og plukker frem varseltrekanten. 25 minutter senere ankommer bilbergeren fra Falck. Han kikker under panseret, sier han må hente noe i bilen. Så kommer han tilbake, iført… HoloLens-briller?!

– Skjer det noe med bilen din på veien, er bilbergeren ofte først på stedet. Med HoloLens-briller kan vi øyeblikkelig koble på ekspertisen til merkeverksted, mekaniker og takstperson. Det kan øke konkurransekraften vår, spare penger for forsikringsselskapene og redde bilferien din, sier Kjetil Kval-Engstad, nettverkssjef for Falck Norge.

Nær 50.000 flere reparasjoner på stedet

I forrige uke gjennomførte Falck og Sopra Steria et forprosjekt med HoloLens ved en stasjon i hovedstadsområdet. Resultatene var såpass lovende at partene allerede er i gang med å planlegge et omfattende pilotprosjekt til høsten. Dersom resultatene fortsetter i samme spor, kan bilbergere ved 120 Falck-stasjoner rundt omkring i landet kanskje regne HoloLens-briller som en fast del av verktøykassa om ikke så lenge.

– Vi gjennomfører om lag 150.000 bilberginger i Norge hvert år. 38 prosent av disse oppdragene løses ved reparasjon på stedet. Ved å løfte ekspertisen ut på veien, tror jeg vi skal klare å heve denne andelen til opp mot 70 prosent, sier Kval-Engstad, i en pressemelding.

Et glimt av fremtiden

Magne Ekerum, industridesigner og designleder i Sopra Steria, forteller at resultatene fra forprosjektet er svært lovende.

– Vi har fått et glimt av hvordan HoloLens kan brukes for å effektivisere og modernisere Falcks tjenester, om det er bedre veihjelp, mer effektiv skadetaksering eller bistand ved større bergingsoppdrag. Bileierne blir de store vinnerne. De kan glede seg over raskere reparasjoner og hurtigere forsikringsoppgjør, sier han.

Positiv bilberger

I forrige ukes forprosjekt fikk Torger Fuglerudsveen, bilberger og bilansvarlig hos Falck i Oslo, prøve HoloLens 2-brillene. Han er positiv til å bruke slike briller i sitt daglige virke.

– Løsningen var enkel å forstå, og det gikk fint å kommunisere med ekspertene og utføre deres instruksjoner. Med slike briller tror jeg vi skal klare å utføre flere reparasjoner på stedet – og dessuten stille bedre diagnoser. sier Fuglerudsveen

